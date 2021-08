Cómo activar notificaciones para las cuentas que sigues en Facebook

Facebook es una de las redes sociales más populares en España actualmente. Es habitual que sigamos cuentas desde nuestro perfil en la red social, ya sean cuentas de personas famosas, de medios de comunicación o de lugares o marcas. Entre esas cuentas que seguimos hay algunas que puede tengan especial interés para nosotros y deseamos seguir sus publicaciones de cerca.

Hay cuentas sobre las que no te quieres perder nada y el feed de Facebook no destaca por estar bien organizado. Por suerte, como ocurre en Instagram, podemos activar notificaciones cuando una cuenta que nos interesa especialmente publique algo en la red social. Así no nos perderemos nada.

Activa notificaciones para algunas cuentas en Facebook

Facebook configurar notificaciones cuentas

El feed de Facebook no está organizado de forma cronológica y es habitual que nos perdamos alguna publicación de una cuenta que seguimos. Si hay cuentas que nos interesan especialmente, podemos activar unas notificaciones que harán que cada vez se publique algo en la misma, podamos saberlo de inmediato. Esto permite que no nos perdamos nada de lo que esa cuenta sube en la red social. Los pasos para hacer esto son sencillos:

Abre Facebook en tu teléfono. Acude a la cuenta que te interesa. Pulsa en el icono de los tres puntos suspensivos a la derecha de la pantalla, junto al nombre de la cuenta. Pulsa en Administrar configuración de seguimiento. Entra en Publicaciones. Selecciona Estándar, para que te notifiquen cuando esta cuenta suba una publicación (máximo 5 veces al día). Si hay más cuentas que te interesan, repite el proceso.

Al tener esta opción activa, se te notificará un máximo de cinco veces al día cuando esa cuenta que sigues sube una publicación. Esto es lo que te va a permitir estar siempre al tanto de las novedades de esta página que te interesa tanto. Si esa cuenta sube más de cinco publicaciones al día no se te notificará todas las veces, pero con esta opción te perderás lo menos posible de la actividad de dicha cuenta.

Facebook notificaciones cuentas

Es una buena manera de estar al tanto de lo que suben páginas que son de tu interés en la red social. Si las notificaciones te acaban resultando pesadas, puedes deshacer el proceso siguiendo los mismos pasos que hemos mostrado, eligiendo entre Destacadas o Desactivadas para las notificaciones.

