Cómo hacer que Google Chrome cargue páginas web más rápido en Android

Google Chrome es el navegador para Android por excelencia en España. Lo más importante a la hora de usar un navegador es que sea rápido a la hora de cargar las páginas web que visitamos. El navegador de Google tiene una opción que nos permite cargar las web de forma más rápida.

Hay una opción en el navegador que nos permite pre-cargar una página web antes de entrar en ella. Gracias a ello la navegación en Google Chrome para Android es mucho más rápida y tenemos así una mejor experiencia de uso en el popular navegador.

Haz que Google Chrome precargue páginas web

Google Chrome cargar páginas previamente

Esta función en el navegador significa que cuando abramos una página web, dicha web se ha cargado de forma previa. La experiencia de navegación pasa a ser mucho más rápida, porque no tenemos que esperar entonces a que esta web se cargue por completo como suele ocurrir normalmente. Cuando la abrás estará ya lista para que te muevas por ella. Los pasos para activar esta función son:

Abre Google Chrome en tu teléfono Android. Pulsa en el icono de los tres puntos verticales. Entra en Configuración. Acude a Privacidad y seguridad. Activa la opción llamada Cargar páginas previamente para que la navegación y las búsquedas sean más rápidas.

Esta función te va a permitir una navegación mucho más rápida en Google Chrome para Android. Aunque esta función tiene también un lado negativo que es importante conocer, porque el consumo de datos móviles se va a disparar de forma notable como consecuencia de usarla.

Al cargar dichas páginas web de forma previa en el navegador, se usarán más datos móviles. Si tienes una tarifa de datos móviles ilimitada o con una gran cantidad de datos que no consumes en su totalidad, entonces no será un problema, aunque es bueno saber que el consumo es alto, por si esto supone que tu tarifa se agota antes de lo normal. Puede que haya usuarios en Android para los que esta función no sea adecuada debido a esto.