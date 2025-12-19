Lleva las pantallas de las estaciones de tren a tu móvil con el nuevo canal de Adif: horarios y vías en tiempo real

El móvil, si ya permite seguir en tiempo real la ubicación de los autobuses interurbanos en la Comunidad de Madrid, ahora incluso lleva la pantalla de las estaciones para seguir los trenes en tiempo real.

La nueva app de Adif permite visualizar una réplica de los monitores de las estaciones con toda la información de salida y llegada de trenes, y sus vías, actualizada en vivo.

Lo que evita estar cerca de los grandes monitores de las terminales, que a veces suelen estar abarrotados de pasajeros, echando un vistazo al andén desde el que sale su tren o si hay algún retraso.

El nuevo canal de información a viajeros que Adif acaba de lanzar, ya se encuentra disponible en 195 estaciones con servicios de alta velocidad, larga y media distancia.

Está disponible en las estaciones Chamartín Clara Campoamor y Puerta de Atocha Almudena Grandes, Barcelona Sants, València Joaquín Sorolla, Valladolid Campo Grande, Sevilla Santa Justa, Oviedo, Bilbao Abando Indalecio Prieto, Cáceres y Badajoz o Ciudad Real.

Imagen de los nuevos paneles informativos de Adif

Su funcionamiento se basa en el uso de un código QR que se encuentra en las propias pantallas y teleindicadores de la estación o en los mismos carteles informativos.

Da acceso a una URL para que al pulsarla aparezca en la pantalla del móvil una réplica exacta del contenido de los monitores de la estación.

Su formato, disposición y toda la información está presente para estar al segundo de retrasos, salidas y llegadas, tal como si estuviéramos delante del monitor en la estación.

Lo que convierte a esta app en una de inestimable ayuda cuando llegamos a la estación y no queremos estar de pie cerca de un monitor para saber la última hora del tren que sale, al igual que desde la vía por donde lo hace.

Hay un punto importante en esta experiencia y es que podemos registrar una URL como favorita para consultarla en otras ocasiones. Es decir, que para otra ocasión podemos guardarla y así, desde casa, saber en qué vía sale o si hay algún retraso.

Según señala Adif desde su web, a lo largo de 2026 el nuevo sistema de información al viajero se ampliará a un total de 635 terminales que gestiona toda la red ferroviaria del país.

Fuera del móvil, Adif también ha mencionado que está implementando un nuevo modelo de información visual en las estaciones con múltiples monitores y teleindicadores en todas las zonas de las terminales.

Se renuevan también las pantallas con nuevos dispositivos de ultra definición, a color, eficientes con nuevas funciones y prestaciones. Ya se puede visitar en Madrid Chamartín Clara Campoamor y se irá extendiendo su disponibilidad en otras.