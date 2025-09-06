Cocinar nunca ha sido tan fácil: la sencilla acción para que tu móvil diga qué puedes preparar con lo que tienes en la nevera

La inteligencia artificial está más presente que nunca en los móviles Android en España, tanto a nivel de optimizaciones que el usuario no ve como en cuanto a aplicaciones que utilizan esta tecnología.

Algunos usuarios la utilizan para generar imágenes, mientras que otros optan por la inteligencia artificial a la hora de buscar información en internet o hacer consultas rápidas sobre un tema ampliamente conocido.

Google, con Gemini, es una de las alternativas más cómodas y fácilmente accesibles, ya que están presentes de forma nativa en prácticamente todos los móviles Android.

Basta con mantener pulsado el botón de apagar para invocar el asistente con inteligencia artificial de la compañía. Aunque es cierto que este acceso rápido también se puede desactivar.

Ahora Gemini incluso permite añadirle fotografías o incluso vídeos para que conteste preguntas relacionadas con los elementos que se adjuntan.

Esto abre muchas posibilidades a la IA de Google, en especial para tareas relacionadas con el día a día y preguntas puntuales sobre algunos temas.

Aunque incluso se puede entablar una discusión con ella usando el modo Gemini Live. En la cocina puede ser un gran aliado, en especial en aquellos momentos en los que se está falto de ideas.

De hecho, Gemini cuenta con un uso muy útil que puede sacarte del apuro en momentos en los que no se sepa qué cocinar.

Basta con abrir la aplicación y pulsar sobre el botón con el icono de suma para luego darle al botón de fotografía. Es posible tomar una imagen de los ingredientes que se tengan a mano en la nevera y preguntarle qué se puede cocinar con estos.

La IA de Google hará un resumen de los ingredientes que ha detectado. Este suele estar bien, pero, en caso contrario, se podrá corregir a Google.

Junto con el listado de los ingredientes ofrecerá varias recetas posibles para que el usuario elija. Si se le pregunta por una en concreto, puede expandir la información añadiendo el método de preparación y más detalles sobre la receta.

Se trata de una forma muy sencilla para coger ideas y en la que ni siquiera habrá que bajar a la tienda a comprar, ya que se ofrecerán las recetas usando exclusivamente los ingredientes que la IA haya detectado en tu nevera.