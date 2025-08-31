Adiós a los smartwatches: esta increíble función ha hecho que siempre ponga los temporizadores desde el móvil

El reloj es una de las herramientas más subestimadas y útiles que se pueden tener en el móvil, y lo mejor es que absolutamente todos los smartphones Android cuentan con esta app de forma predeterminada.

En algunos casos se utiliza la aplicación de Google, mientras que en otros son los fabricantes los que desarrollan su propia app para introducir en sus móviles.

A veces incluso con un mayor número de funciones que la alternativa de Google, aunque esta última cuenta con la ventaja de que es posible hacer que el tono de alarma sea alguna de las canciones que se tengan guardadas en Spotify o YouTube Music.

Es indiferente la aplicación de reloj que se utilice, puesto que todas incluyen funciones complementarias. Por ejemplo, la de cronómetro, alarma, reloj mundial o incluso la posibilidad de establecer temporizadores que emitieran una alarma cuando el tiempo llegue a cero.

Esta última es una función increíblemente útil a la hora de llevar a cabo tareas como por ejemplo hacer ejercicio o cocinar.

Aunque lo cierto es que puede ser una gran opción para llevar a cabo una mejor gestión del tiempo, en general, puesto que cuanto más se esté pendiente del reloj, mejor se puede aprovechar.

Existe una función en las apps de reloj que permite tardar mucho menos tiempo en poner uno de estos temporizadores, algo que incluso ha hecho que deje de utilizar esta función que tenía el reloj para hacerlo en el móvil de una manera más sencilla.

Y es que, es posible crear una serie de temporizadores personalizados con las medidas de tiempo que cada usuario esté acostumbrado a utilizar en su día a día.

Para ello tan solo hay que acercarse hasta el apartado de Temporizadores, dentro de Reloj. En la parte inferior aparecerá un listado con los temporizadores usados frecuentemente.

A este se le pueden añadir los que el usuario quiera para poderlos tener a mano e incluso ponerles un título en función de cada tarea.

Por ejemplo, se tardan diez minutos en hervir un huevo, y se le puede poner este título y esta duración a uno de los temporizadores predeterminados.

En este sentido, se le da una libertad total al usuario para que elija el título y la duración de los temporizadores que estime oportuno poner.