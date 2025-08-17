El curioso modo de tu móvil que no conocías: "lo activo siempre para ir en moto o bicicleta"

Como sistema operativo, Android es extremadamente completo en todos los sentidos, contando con grandes posibilidades a la hora de dejar el dispositivo al gusto del usuario.

Ya sea en materia de personalización o para utilizar durante el día a día, existen un gran número de opciones disponibles en los ajustes, aunque hay que tener en cuenta que esta aplicación puede cambiar mucho en función de la marca del móvil que se tenga.

No solo eso, sino que además, cada fabricante suele añadir incluso aún más opciones en su capa de personalización, las cuales, en muchas ocasiones, van incluso un paso más allá que las del sistema.

Es por eso que hay algunas opciones que solo se encuentran en dispositivos de una marca en concreto, ya que los fabricantes también le dan su toque personal al software de sus dispositivos.

Es lo que sucede con una curiosa opción que hay en los móviles de realme y que se llama Modo motocicleta.

Este Modo motocicleta es ideal para aquellas personas que como su propio nombre indica suelan ir en moto o incluso que hagan lo propio en una bicicleta.

Se trata de una opción que es realmente fácil de encontrar en el apartado de ajustes y gracias a la cual los usuarios que utilizan estos vehículos van a estar más seguros.

Básicamente, su función es hacer que si el usuario está utilizando el móvil, siempre en un soporte debidamente homologado, se muestren menos notificaciones flotantes y distracciones en pantalla que puedan alterar la conducción.

Además, en caso de que se muestre una de ellas, será porque proviene de una app importante que el usuario haya habilitado previamente. También podrá elegir si se quiere que suenen las llamadas entrantes, y ofrece la posibilidad de enviar un mensaje automáticamente.

Se trata de una medida que le aporta algo más de seguridad al uso de este dispositivo cuando se va en un vehículo a dos ruedas.

Hay que tener en cuenta que la ley prohíbe estrictamente su uso más allá de tenerlo a la vista para poder mirar una ruta en una aplicación de navegación. No se puede manipular, según la ley, "excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos".