La sencilla acción para recuperar las fotos que hayas borrado por error en tu móvil

Los móviles son un dispositivo ideal para hacer fotos gracias al poco espacio que ocupan y a que prácticamente se tiene a mano durante todo el día. Esta facilidad hace que se suelan tomar varias imágenes para luego eliminar aquellas que no han salido de forma correcta, aunque la inteligencia artificial que algunas marcas usan en sus apps de edición podría hacer que pronto esto no sea tan necesario en España.

Hay ocasiones en las que no es extraño equivocarse y borrar la foto que no era por accidente. Para estos casos, los móviles Android cuentan con varias posibilidades que permiten recuperar imágenes eliminadas. Esto puede ser de gran utilidad, ya que un archivo eliminado del que no se haya hecho una copia de seguridad, es irremplazable.

Las imágenes se pueden volver a tener utilizando algunas opciones incluidas en Android de forma nativa, pero, si ha pasado mucho tiempo, es posible que sea necesaria una app de terceros que permita examinar el almacenamiento en busca de restos de dicho archivo.

Papelera de Google Fotos

La popular aplicación de galería de Google mezcla en su aplicación las fotografías y vídeos locales del dispositivo con aquellas que se encuentran guardadas en la nube, lo cual puede ser ligeramente confuso a la hora de hacer limpieza. Sin embargo, una de sus ventajas es que cuenta con un apartado de papelera desde el que se pueden rescatar los elementos que se han borrado.

Cuando se elimina un archivo desde Google Fotos, este no se borra definitivamente, sino que acaba en la papelera, donde permanece un tiempo antes de que se proceda a la eliminación total. De esta forma, se puede prevenir una eliminación por error de ciertos archivos. Para abrir este apartado hay que ir a Biblioteca, para después pulsar en Papelera, en la parte superior.

Desde aquí es posible seleccionar los elementos que se desee y eliminarlos definitivamente o bien devolverlos a la biblioteca. Si sucede esto último, no aparecerá en la parte superior de la galería, sino que se colocará en el sitio que le corresponda por fecha y hora, por lo que habrá que buscarla. Es importante tener en cuenta que si pasan 60 días y no se ha restaurado el elemento, Google procederá a borrarlo de forma automática. Esta cifra será de 30 días si el archivo está guardado de forma local, sin copia de seguridad en la nube.

Papelera en Galería

Muchos fabricantes como Samsung o Xiaomi utilizan su propia aplicación de galería en lugar de Google Fotos, lo cual tiene algunas ventajas, como que gracias a esto, los usuarios pueden disfrutar de características que van más allá de las que ofrece Google en su app de galería. Aunque cada vez son más los fabricantes que apuestan por utilizar la plataforma de Google como galería nativa.

Sin embargo, suelen tener en común esta sección para guardar las fotografías borradas recientemente, por si acaso se quisieran recuperar al poco de haberlas borrado. El tiempo que permanece en las imágenes aquí depende de cada fabricante, pero lo normal es que sean alrededor de 30 días.

Para encontrar este apartado hay que explorar las opciones de la app de galería, o bien los álbumes que se encuentran dentro de esta. En los móviles y tablets Samsung, por ejemplo, se puede encontrar pulsando sobre el menú de las tres barras. Mientras que en los dispositivos de Xiaomi, por su parte, este apartado junto al resto de álbumes dentro de su sección en la galería.

App DigDeep

Existen bastantes aplicaciones en Android que permiten recuperar imágenes borradas haciendo un análisis del almacenamiento interno en busca de archivos que se puedan recuperar. Dentro de las alternativas que hay, DigDeep —en Google Play como Recuperar imágenes eliminadas— es una de las más recomendables, si tenemos en cuenta que es gratuita y que lo único que hay que hacer para utilizarla es ver algunos anuncios.

Después de concederle permisos para que acceda al almacenamiento interno, la aplicación llevará a cabo un análisis de las carpetas que estén incluidas dentro de dichos permisos. También es posible pedirle que analice una carpeta en concreto, si sabemos que la foto se ha eliminado cuando estaba ahí guardada. Cuando haya hecho el análisis mostrará, una vista previa con varios álbumes que agrupan todas las imágenes que es posible recuperar.

Bastará con ir seleccionando todas aquellas que se quieran tener y luego pulsar sobre el botón de restaurar. De esta forma, volverán a guardarse en la carpeta del dispositivo en la que estaban antes de ser eliminadas. Las imágenes recuperadas también se guardan en una carpeta creada por la propia aplicación. No existen más opciones, más allá de ver otras apps desarrolladas por su creador.

