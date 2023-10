El truco de Windows para que nadie vea tus carpetas: hazlas invisibles en pocos pasos

Hay un gran montón de trucos para todo tipo de acciones, como cerrar cualquier programa en segundos. Ahora hay uno que está haciendo la ronda en TikTok al permitir que se pueda hacer invisible cualquier carpeta que uno quiera. Es decir, que estará presente en el escritorio del PC, pero de forma invisible.

Si ya en los móviles hay una buena variedad de apps al igual que de servicios de los propios fabricantes para mantener oculta la información sensible, como pueden ser documentos, fotografías o vídeos, en un PC con Windows también existe esta posibilidad. No es que sea algo nuevo, ya que lleva en el sistema operativo propiedad de Microsoft desde hace muchos años.

Este truco se puede aplicar tanto en Windows 10 como en Windows 11; de hecho, en este último es más fácil utilizarlo. El método en Windows 10 yace en el uso de un comando en el momento que se crea una carpeta en el escritorio (u otro espacio en el que uno mismo quiera, no ha de estar limitado a la ventana principal del sistema).

Cómo crear una carpeta invisible

Se crea una carpeta con esta combinación de teclas: control + mayúsculas + N.

con esta combinación de teclas: control + mayúsculas + N. También se puede crear una con un clic derecho para abrir el menú contextual, pero la combinación de teclas es más rápida y sencilla.

Creada, se pulsa sobre ella y ahora sobre la tecla F2 (otra combinación de gran ayuda) para cambiar el nombre por este: ALT+255

Ya aparecerá como invisible , pero para perfeccionar el truco se hace esto: clic derecho sobre la carpeta, ahora a Propiedades, Personalizar, y finalmente en Cambiar icono.

, pero para perfeccionar el truco se hace esto: clic derecho sobre la carpeta, ahora a Propiedades, Personalizar, y finalmente en Cambiar icono. Se selecciona un símbolo transparente y listo.

Hay un punto importante, y es que para abrir la carpeta se ha de pulsar dos veces sobre su ubicación. Y como no, hay que recordar bien su posición para volver a ella siempre que se necesite. Eso sí, en Windows 11 también se puede usar este truco de channel.tech y, al igual que este, hay que recordar que no se tenga activa la opción de ver archivos o carpetas ocultas desde el explorador de Windows; si no fuera así, aparecería una carpeta medio transparente, así que cualquiera podría verla en segundos.

En Windows 11 se abre la carpeta que se quiera ocultar y en la parte superior se pulsa sobre los tres puntos. Se da a propiedades y en atributos se pulsa sobre Oculto (finalmente se da sobre aplicar). Ahora se tendrá la carpeta invisible, aunque siempre que se tenga desactivada la opción Elementos ocultos desde Mostrar en la parte superior de cualquier ventana abierta del explorador de Windows.

