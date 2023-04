No llegan las notificaciones en WhatsApp: 5 cosas que puedes hacer para arreglarlo

Si no te llegan las notificaciones de WhatsApp no quiere decir automáticamente que a tu móvil está roto, ya que esto puede suceder por motivos muy diferentes, y vamos a enseñarte cómo puedes solucionarlo para que vuelvan a llegar los mensajes.

Si entras en la app, esta debería descargar todos los mensajes y enseñarte las novedades, pero es cierto que esto también debería suceder aunque la app esté apagada, puesto que así podrás enterarte de todos los mensajes que te vayan llegando.

A continuación te presentamos algunas de las soluciones comunes a este problema de que no te lleguen los WhatsApps.

Comprueba que la plataforma está online

WhatsApp, igual que cualquier otro servicio o plataforma de Internet, puede sufrir una caída en el servicio que haga que no puedas enviar ni recibir mensajes de forma temporal, hasta que en las oficinas de la compañía solventen el error.

Una buena forma de comprobarlo es ver si le pasa a otras personas que tengas cerca o echar un vistazo a las redes sociales de WhatsApp para saber si han anunciado una caída en el servicio. Si no, puedes recurrir a webs como DownDetector, que notifica de las incidencias de WhatsApp en las últimas 24 horas.

Activa todas las notificaciones

Otro de los motivos por los que es posible que no te lleguen las notificaciones de WhatsApp es porque estas pueden haber sido desactivadas desde los ajustes. Es algo que puede provocar que solo veas los whatsapp que te envían cuando te metes en la aplicación, solo tienes que seguir estos pasos para activarlas:

Abre Ajustes.

Ve a Notificaciones.

Busca Whatsapp y activa los interruptores necesarios.

Una vez hagas esto solo tienes que pedirle a otra persona que te envíe un WhatsApp mientras tienes la aplicación cerrada para saber si se ha solucionado el error o si sigues sin recibir los mensajes o sus notificaciones.

Asegúrate de que no haya restricciones

Uso de datos en segundo plano de Xiaomi El Androide Libre

En Android existe la posibilidad de hacer que una aplicación no pueda conectarse a Internet por datos móviles o por Wi-Fi, y si has impuesto alguna de estas restricciones a Whatsapp no te llegarán en los mensajes porque la aplicación no se puede conectar a internet. Sigue estos pasos para comprobarlo:

Abre Ajustes.

Ve al apartado de Aplicaciones.

Ve hasta la sección de WhatsApp.

Dentro de la ficha de la aplicación, busca.

Si la aplicación tiene una restricción para que, por ejemplo, no consuma datos móviles de tu tarifa, esta solo podrá conectarse a internet mediante wifi, lo que hará que no puedas recibir mensajes si no estás conectado a una de estas redes.

Activa los datos móviles

El Androide Libre 39

Cuando el interruptor rápido para activar y desactivar los datos móviles se encuentra en la cortina de notificaciones es posible que le pueda dar por error en alguna ocasión y que por eso tu móvil no se conecta a Internet cuando estás fuera de casa.

Si vas a Ajustes y dentro de esta sección buscas el apartado de redes móviles podrás comprobar fácilmente si tu móvil puede conectarse a Internet mediante los datos de tu tarifa o no.

Comprueba si tu móvil está en silencio

Hay veces que no es complicado acabar pensando que un problema tiene mayor gravedad de la que tiene realmente, y es lo que puede que te haya sucedido si tienes el modo silencio del móvil activado o el modo no molestar.

Ambos modos están destinados a hacer que no te lleguen notificaciones al móvil para no molestar cuando, por ejemplo, estás en el cine. Estos modos tienen el riesgo de que si no te das cuenta de que los has activado pueden impedir que te lleguen las notificaciones como de costumbre.

