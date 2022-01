Saca el máximo partido a las capturas de pantalla en tu móvil Samsung

Las capturas de pantalla son un recurso muy útil y muy utilizado en Android, y si tienes un móvil Samsung puedes sacarle bastante partido a este formato gracias a una configuración de One UI que permite automatizar algunos procesos.

Se trata de una funcionalidad con la que puedes ahorrar tiempo e incluso espacio, ya que incluye la posibilidad de eliminar automáticamente las capturas de pantalla si las compartes, entre otras cosas.

Configura tus capturas de pantalla en Samsung

En los ajustes generales del móvil podrás encontrar un apartado para modificar el comportamiento de las capturas de pantalla. Para acceder, solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre Ajustes.

Ve hasta Funciones avanzadas.

Pulsa en Captura y grabación de pantalla.

Aquí, tendrás acceso a diferentes opciones que pueden hacer que el proceso de tomar una captura te sea más cómodo. En primer lugar, podrás decidir si quieres que cuando realices una, aparezca la barra de herramientas con los botones de recorte o compartir.

Por otra parte, existe la posibilidad de hacer que se oculten automáticamente la barra de estado y la de navegación, si es que la tienes activada. De esta manera, podrás enviar o guardar capturas de pantalla sin que aparezca el indicador de la hora o los botones en pantalla, que al fin y al cabo es información que no tiene por qué aparecer.

Las capturas de pantalla no volverán a ser un estorbo

Otra de las configuraciones permite automatizar la eliminación de la captura de pantalla una vez la compartes, de manera que después de enviarla, se borre para que no quede en tu galería como un archivo residual. Así, no tendrás la galería llena de capturas que quizá hayas enviado pero que no sean relevantes como para mantenerlas en el móvil.

Por otra parte, puedes elegir el formato de la imagen resultante, que puede ser JPG o PNG, en función de lo que prefieras. En este apartado también puedes configurar el formato de las grabaciones de pantalla, con la posibilidad de elegir su resolución o su fuente de sonido.

