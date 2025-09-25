Las nuevas tablets de Xiaomi son espectaculares: así son la Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro

Xiaomi ha presentado oficialmente su nueva generación de tabletas. La serie Xiaomi Pad 8 llega para competir en la gama alta y lo hace con dos modelos muy potentes: la Xiaomi Pad 8 y la Xiaomi Pad 8 Pro.

Ambas tabletas ofrecen características de primer nivel, pero se dirigen a públicos ligeramente distintos, si bien ambas son ideales para la productividad y el entretenimiento.

Con la serie Pad 8, Xiaomi quiere ofrecer una alternativa real a los portátiles, intentando aportar versatilidad, con algunos accesorios que ya habíamos visto en modelos anteriores.

Ambos dispositivos han sido lanzados inicialmente en China, junto con los nuevos Xiaomi 17 Series, y se espera su llegada al mercado global en los próximos meses.

Es posible que aterricen en España cuando lo hagan los nuevos móviles de gama alta, pero aún no podemos confirmar ni fechas ni precios.

Xiaomi Pad 8

La Xiaomi Pad 8 es la opción más asequible de las dos, aunque no quiere decir que sea una tablet de bajas prestaciones.

El diseño es elegante y minimalista, con un cuerpo unibody de metal y un grosor de tan solo 5.75 milímetros. Es una tableta muy fina y ligera, pesando solo 485 gramos. Está disponible en tres colores: negro, verde turquesa y azul hielo.

Xiaomi Pad 8 El Androide Libre

Su procesador es el Snapdragon 8s Gen 4, un procesador de gama alta que, no obstante, no llega a las prestaciones del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 que ha sido anunciado hace unos días.

La pantalla es muy similar a la del modelo Pro. Tiene un panel LCD de 11.2 pulgadas con resolución 3.2K y tasa de refresco adaptativa de 144Hz. Soporta HDR10, HDR Vivid y Dolby Vision.

Xiaomi Pad 8 El Androide Libre

La batería cuenta con 9.200 mAh de capacidad, carga rápida es de 45 W y carga inversa de 22.5W.

En el apartado fotográfico, monta una cámara trasera de 13 Mpx, capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fps. La cámara frontal es de 8 Mpx. Usa un gran angular y cuenta con centrado de retrato por IA.

El sistema de audio tiene cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos. Dispone de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8 Pro está diseñada para los usuarios más exigentes ya que su cerebro es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Sí, el del año pasado. Su CPU de ocho núcleos alcanza los 4.32 GHz.

Xiaomi Pad 8 Pro El Androide Libre

Monta un panel LCD de 11.2 pulgadas con resolución de 3.2K y una densidad de 345 píxeles por pulgada. La tasa de refresco adaptativa llega a los 144Hz.

El panel tiene color de 12 bits y un brillo máximo de 800 nits. La versión Matte Edition cuenta con un vidrio especial. Tiene un grabado a nanoescala y un revestimiento antirreflejos. Esto proporciona una sensación similar al papel al escribir o dibujar.

En el apartado fotográfico, la Pad 8 Pro no se queda atrás. Su cámara trasera es de 50 Mpx y puede grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo. La cámara frontal es ultra ancha, de 32 Mpx.

La batería es de 9.200 mAh y promete una gran autonomía, con carga rápida de 67 W. Además, ofrece carga inversa de 22.5W. También tiene Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. El sistema de audio es el mismo que el de su hermana pequeña.

Precios

Xiaomi mantiene su estrategia de precios competitivos. La serie Pad 8 ofrece un gran valor por su coste y, como siempre, los precios varían según la configuración de RAM y almacenamiento.

También existe una diferencia para las Matte Edition y se venderán accesorios como el lápiz óptico o una funda con teclado.