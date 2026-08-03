Nothing se sube a la moda de los auriculares de clip: confirma el lanzamiento de los CMF Clip Pro y ya los ha dejado ver

El verano no para para Nothing. Después de anunciar los Nothing Ear (3a) y el Nothing (4b), la compañía británica ha anunciado que presentará los CMF Clip Pro este 4 de agosto.

Se trata de los primeros auriculares tipo clip de la compañía que, como su nombre indica, estarán dentro de la submarca enfocada a optimizar el precio y la calidad de los productos.

David Sanmartín, cofundador de la compañía, explicaba en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono que CMF "es un poco banco de pruebas" y les deja "'jugar' un poco más". Es por ello que esta nueva categoría de producto ha sido lanzada en primer lugar en esta marca, en vez de hacerlo directamente en Nothing, donde cuentan con los Ear (open).

De momento poco se sabe de estos nuevos auriculares, aunque la compañía ya ha revelado el diseño a través de sus redes sociales.

CMF, en su cuenta de Instagram, ha dejado ver una imagen de los nuevos auriculares de tipo clip. Asimismo, también ha revelado un teaser dejando ver que habrá dos colores para elegir.

CMF Clip Pro CMF by Nothing

Este tipo de auriculares se han hecho muy populares en los últimos meses —con Huawei a la cabeza— debido a la combinación de la experiencia de poder tener música en todo momento al tiempo que permite al usuario no aislarse de lo que le rodea.

Es esperable que los CMF Clip Pro cuenten con una buena batería disparando las horas de uso, que sean ligeros, así como un rendimiento de sonido destacable —al igual que el resto de la familia de dispositivos de audio de Nothing—.

Los Clip Pro llegan después de que la marca decidiese no lanzar un nuevo smartphone durante el verano debido a la subida de precio de las memorias.

Akis Evangelidis, cofundador de CMF y Nothing, confirmó a través de su cuenta de X que la compañía había decidido prescindir por completo del lanzamiento de un smartphone en 2026 debido a la subida de los precios de las memorias.

Señaló que aunque "el CMF Phone 2 Pro fue un producto del que estábamos increíblemente orgullosos; con los precios de la memoria donde están en este momento, no podemos construir un teléfono que se sienta como un avance genuino a un precio que tenga sentido para CMF".

Aún así, la empresa ha sabido combinar el lanzamiento del Nothing (4b) para atacar a ese segmento de entrada con una propuesta interesante en calidad, precio y valor, que tanto aprecian los usuarios en la compañía.

En cualquier caso, habrá que esperar a mañana para conocer a fondo cómo son estos nuevos Clip Pro de CMF.