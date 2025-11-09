Tu cocina también puede ser inteligente por muy poco: 3 dispositivos que te ayudarán a prestarle menos atención

La tecnología tiene la increíble capacidad de mejorar la vida de prácticamente cualquier persona en muchos ámbitos.

La domótica, la tecnología que se encuentra presente en los hogares conectados, es una de las más interesantes cuando hablamos de hacer más sencilla la vida de los usuarios.

Al fin y al cabo, esta permite poder controlar y vigilar el hogar cuando no se está allí, además de ofrecer otras posibilidades, como por ejemplo poder encender la calefacción antes de llegar a casa.

En la cocina, los dispositivos inteligentes también pueden ser de gran ayuda, y es uno de los ámbitos del hogar en el que más sentido tiene contar con ellos.

No únicamente permiten cocinar mejor, sino que algunos de ellos también ofrecen la posibilidad de no tener que estar vigilando todo el rato en los platos que se están preparando. El termómetro inteligente es un dispositivo ideal para ello.

Ofrece muchas posibilidades, y lo mejor es que muchos dispositivos tienen un precio de lo más competitivo, que no obliga a hacer una gran inversión para tener una cocina inteligente.

Termómetros

Este es el dispositivo más accesible y uno de los más útiles con los que se puede contar en la cocina.

Se trata de termómetros en forma de pinchos que se deben insertar en el plato que se esté preparando para ver cuál es su temperatura interna.

Es un elemento perfecto para todos aquellos platos en los que conseguir el punto perfecto es más complicado y que requieren de una mayor atención por parte del cocinero.

Por ejemplo, en la preparación de un plato como el solomillo Wellington, en el que no es posible ver a simple vista si la carne está en su punto o no.

Estos son capaces tanto de reflejar la temperatura con su medidor externo como de enviar una notificación al móvil avisando al usuario de que ya ha llegado a la temperatura seleccionada.

De esta forma será bastante más fácil conseguir el resultado deseado en preparaciones más complejas en las que sea más complicado conocer el estado del plato a simple vista. El modelo de Meatmeet está disponible en Amazon por un precio de 42 euros.

Báscula

Si se está siguiendo un plan de entrenamiento, se quiere perder peso o simplemente mejorar los hábitos de alimentación, una báscula puede ser el mejor acompañante en la cocina

Gracias a esta es posible medir cada alimento que se va a consumir para ver sus valores nutricionales que contiene y saber si se está comiendo adecuadamente o no.

En prácticamente cualquier dieta es esencial conocer qué cantidades de comida se está comiendo para saber si se está haciendo bien o no.

Báscula inteligente

Estas básculas permiten incluso seleccionar el alimento que se está pesando para que ofrezca una estimación de algunos de sus valores. Se pueden encontrar desde 14 euros.

Vienen acompañadas de una aplicación que, en muchos casos, es ideal para llevar el control de la dieta, por lo que no suele hacer falta ninguna otra alternativa para ir abundando el consumo de comida que se hace.

Freidora de aire

Las figuras de aire son una suerte de hornos en miniatura que se han puesto muy de moda en los últimos años y que son bastante útiles.

Al fin y al cabo me permiten cocinar muchos platos sin aceite y sin necesidad de encender el horno, algo que a nivel de eficiencia energética es muy útil, en especial si se cocinan para una sola persona.

Más allá de esto, una de sus ventajas respecto a cocinar en sartén es que con este dispositivo no es necesario estar vigilando constantemente.

Basta con introducir los alimentos en la cesta, elegir el programa y esperar a que este se complete, sin perjuicio de que haya que dar la vuelta a algunos alimentos para que se cocinen correctamente.

Lo mejor es que las freidoras de aire inteligentes se pueden controlar desde el smartphone, ofreciendo la posibilidad tanto de cambiar su programa como de consultar el tiempo restante e incluso recetas que aparezcan en la app de control del aparato.

Es un dispositivo muy cómodo, pero si además se trata de un modelo que se pueda controlar desde el móvil, suba un escalón en cuanto a utilidad. El modelo de Xiaomi de 6,5 L, uno de los más recomendables, está disponible desde 79 euros.

Robot de cocina

En el caso de los robots de cocina, el proceso que cubren es el de la preparación de muchos platos elaborados de principio a fin, tales como guisos, cremas, salsas, e incluso arroces.

Muy recomendable en caso de que lo que se busque sea despreocuparse al máximo, puesto que estos dispositivos han avanzado mucho a nivel de funcionalidades con el paso de los años.

Son capaces de hacer cosas que van desde distribuir los ingredientes en el momento justo de la cocción hasta cortarlos.

Más allá de esto, se trata de dispositivos que tienen sus propias recetas para que el usuario no tenga que buscar o pensar cómo preparar los diferentes platos.

Además, gracias a la app con la que muchos modelos cuentan para el móvil, ni siquiera será necesario acercarse para ver cuánto queda o para parar el programa.