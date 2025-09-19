Este es el increíble dispositivo que Google está a punto de resucitar: llegará con una nueva suscripción de pago

Google, además de sus Google Pixel y sus relojes inteligentes, cuenta también en su catálogo en España con varios dispositivos de lo más interesantes para el hogar.

Algunos de estos son pantallas inteligentes, routers, detectores de humo, cámaras de vigilancia o incluso un termostato, todo conectado al smartphone para poder controlarlo desde este.

Otro de los productos que tiene la marca son los altavoces inteligentes, dispositivos que cuentan con Google Assistant, ahora con Gemini, y que son muy útiles para realizar preguntas en cualquier momento.

Este tipo de altavoces son un dispositivo muy interesante, al que se le puede pedir desde que lea las noticias hasta que cree un evento o que responda a cualquier pregunta que tenga el usuario y que se pueda buscar en Internet.

Ahora, después de años sin lanzar un dispositivo de estas características y tras muchos rumores, el nuevo altavoz inteligente de Google estaría más cerca que nunca.

En el pasado evento de Made by Google en el mes de agosto, en un vídeo en el que el piloto de F1 Lando Norris salía hablando, la compañía mostró lo que parece ser el Google Home Mini.

Y es que, Google volvería a su denominación original para este producto, dejando de lado el apellido "Nest" que llevaban muchos de ellos. Su suscripción para el hogar, Nest Aware, también pasaría a llamarse Google Home Premium.

Esta suscripción podría llegar incluso como parte del pack de Google One, conviviendo con otros servicios que la compañía incluye en esta.

De hecho, AndroidAuthority ya ha conseguido algunas capturas de pantalla en las que se puede ver perfectamente tanto el futuro altavoz de la compañía, como algunas de las características de la versión de Gemini para el hogar.

Google Home Premium

Algunas de estas características, como el audio 360 o el vídeo 2K en las cámaras Nest, cuentan con una aclaración por parte de Google: será necesario contar con una suscripción a Google Home Premium para utilizarlas, por lo que esta nueva denominación queda confirmada por completo.

Parece que solo es cuestión de tiempo que la compañía muestre este nuevo altavoz, que podría llegar, igual que en pasadas ocasiones, en dos versiones diferentes en tamaño y funcionalidades