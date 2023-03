El cargador de móvil que te enfría tu cerveza

Pese a que el Mobile World Congress de 2023 nos ha dejado cosas muy interesantes como no sé qué y no sé cuántos, el cargador líquido de OPPO ha sido de la más sorprendente, ya que no solo es capaz de cargar el móvil de forma inalámbrica, sino que también es capaz de refrigerarlo mientras tanto.

Y por ser capaz no es que solo sea capaz de refrigerar el móvil, sino que también podrás poner un vaso —o cualquier otra cosa— sobre el cargador para que este baje su temperatura.

Este tipo de carga funciona de forma magnética, y es uno de los métodos más cómodos que hemos visto para utilizar la carga inalámbrica magnética en un móvil Android

El cargador inalámbrico de OPPO también te puede enfriar el vaso

Cargador magnético OPPO El Androide Libre

OPPO ha mostrado en el Mobile Word Congress de 2023 un nuevo cargador inalámbrico que esperamos ver dentro de poco en el mercado, y este no sólo tiene la particularidad de ser magnético, sino que además cuenta con la posibilidad de refrigerar tu móvil mientras lo carga.

Este cargador, que puede llegar a ofrecer una potencia de carga inalámbrica de 10 W, también es capaz de bajar la temperatura de tu móvil hasta en 13 grados mientras lo está cargando, ya que funciona utilizando líquido de refrigeración para enfriarlo a través del imán.

OPPO cargador inalámbrico El Androide Libre

El tamaño del cargador, como te puedes imaginar por sus características, es más grande de lo normal, asemejándose al tamaño de la fuente de alimentación de un ordenador portátil, pero a cambio te permitirá cuidar la salud de la batería haciendo que esta no se caliente en exceso cuando utilizas la carga mientras juegas en el móvil.

Uno de los reclamos de este cargador inalámbrico es que es capaz incluso de enfriar de una cerveza gracias a sus propiedades de refrigeración, que hacen que pueda enfriar un vaso, aunque el que muestran en el anuncio es bastante pequeño.

