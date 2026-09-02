Huawei lanza en España los nuevos Watch GT 7 y 7 Pro: relojes con nueva correa y deportes como el esquí indoor

Huawei acaba de renovar una de sus familias de relojes inteligentes más conocidas con la llegada de los Huawei Watch GT 7 Series. La nueva generación llega con una idea bastante clara: ser cada día el entrenador perfecto para toda clase de deportistas.

Para ello, la marca china ha introducido nuevos modos deportivos, más herramientas para analizar el rendimiento y funciones específicas para actividades como el esquí y el snowboard. Todo ello se combina con un diseño renovado y nuevas opciones de personalización.

La nueva familia está formada por tres modelos para España: el Watch GT 7 Pro, el GT 7 de 46 mm y GT 7 de 41 mm. Cada uno con colores propios, pero respetando precios similares a los de generaciones anteriores. Como veremos a continuación, el más barato es de 299 euros.

Más colores y materiales premium

Huawei no se ha limitado a cambiar el software. La nueva generación llega con más combinaciones de colores, materiales y correas, con diferencias entre los tamaños y modelos. El Watch GT 7 Pro se puede escoger en negro, verde y amarillo, mientras que el GT 7 de 46 mm está disponible en negro, azul y amarillo. El modelo de 41 mm apuesta por gris en piel, rosa y azul bebé.

Serie Huawei Watch GT 7 Huawei Omicrono

El GT 7 Pro es el modelo que más presume de materiales. Cuenta con un bisel de cerámica nanotecnológica resistente a los arañazos y un marco central fabricado en aleación de titanio.

También estrenan una correa de fluoroelastómero con diseño HUAWEI EasyCross, pensada para sujetarse con comodidad tanto en el día a día como durante actividades deportivas exigentes.

A la pista de esquí

El deporte es uno de los grandes argumentos de esta renovación. La Serie Watch GT 7 estrena modos específicos para esquí y snowboard indoor, de modo que también es posible registrar estos entrenamientos aunque no haya una pista de nieve convencional ni señal GPS.

Los sensores del reloj pueden detectar automáticamente la actividad y registrar parámetros como la distancia, la velocidad y el descenso acumulado. Además, el sistema intenta tener en cuenta los descansos y el tiempo utilizado en remontes o cintas transportadoras para conseguir datos más precisos.

Durante el descenso, el reloj puede registrar el recorrido y contabilizar los giros, además de calcular su radio. La detección de fuerza G añade información sobre la fuerza centrífuga durante los giros más pronunciados.

Serie Huawei Watch GT 7 Huawei Omicrono

Y hay más. Huawei permite descargar desde la aplicación HUAWEI Health mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo. También está disponible “Team-Up”, una función que permite consultar en tiempo real la ubicación y las métricas de otros compañeros que estén en pista.

El ciclismo tampoco se queda fuera de la actualización. El modo de ciclismo incorpora planificación de ascensos, datos en tiempo real y alertas de curvas cerradas. Durante una subida, el reloj puede mostrar la pendiente y la distancia restante hasta la cima, mientras que después del entrenamiento el “Análisis de entrenamiento con IA” resume los principales datos de la sesión.

Los precios

Los nuevos relojes llegan a España con precios que parten de los 299 euros para los modelos GT 7. El Watch GT 7 Pro tiene un precio de 429 euros, aunque durante la promoción de lanzamiento se puede aplicar un cupón de 50 euros, hasta el 18 de octubre, para dejarlo en 379 euros.

El Watch GT 7 de 41 mm tiene un precio recomendado de 299 euros y un cupón de 70 euros, por lo que durante la promoción se queda en 229 euros. Por último, el GT 7 de 46 mm también parte de 299 euros y, con su cupón de 50 euros, se queda en 249 euros.

Huawei también ha preparado ediciones con diferentes correas y regalos. Algunas versiones incluyen una correa adicional y unos Huawei FreeBuds SE 4, mientras que la compañía ha anunciado nuevas variantes de color que llegarán posteriormente, a partir del 8 de octubre.

Además, la compra de cualquier modelo de la serie incluye Huawei Care Protección Total, con cobertura durante dos años para determinados daños accidentales y un servicio de reemplazo de batería si su capacidad máxima cae por debajo del 85 %.