El chollo del año en seguridad del hogar es esta nueva cámara de Xiaomi que cuesta menos de 35 euros en España

Xiaomi continúa con su expansión por España, lanzando nuevos dispositivos de su plataforma de hogar inteligente, a los que se sumarán otros tipos de producto como su primer coche eléctrico.

Ahora le toca el turno a la Xiaomi Smart Camera C302, que ha sido lanzada esta semana en España como otra alternativa más en el extenso mercado de la seguridad del hogar, con un precio y una cantidad de funcionalidades que la hacen muy competitiva.

Para empezar, hay que tener en cuenta que la Xiaomi Smart Camera C302 tiene un precio de solo 34,99 euros, por lo que no tenemos que gastar mucho para empezar a proteger nuestro hogar y a quienes viven con nosotros.

Que el precio no engañe. En realidad, se trata de una cámara muy completa y con muchas funciones inteligentes. Para empezar, nos puede sorprender la calidad de imagen, gracias al sensor de 3 Mpx que permite ofrecer resolución 2K UHD, a diferencia de otros modelos que se quedan en 1080p.

Al igual que otros modelos de la marca, esta cámara cuenta con visión nocturna a todo color; gracias al sensor de alta sensibilidad, es capaz de adaptarse mejor a entornos con poca luz y seguir ofreciendo color durante más tiempo, aunque siempre podemos cambiar al blanco y negro si lo preferimos.

De la misma manera, también cuenta con seis iluminadores infrarrojos integrados, lo que permite obtener visión nocturna por infrarrojos con imágenes nítidas incluso en noches particularmente oscuras.

La mayor resolución se traduce en una mayor nitidez, algo importante tanto si queremos ver lo que está pasando con claridad, pero también para el rendimiento de funciones basadas en reconocimiento de la imagen.

Detección de mascotas en la Xiaomi Smart Camera C302 Xiaomi El Androide Libre

Por ejemplo, esta cámara es capaz de detectar mascotas, rastrearlas y registrar sus actividades, y nos puede informar de ello con una notificación; y con los micrófonos integrados, puede detectar el llanto de un bebé y avisarnos de ello.

La cámara permite la detección de personas usando inteligencia artificial, algo que se realiza de manera local y sin necesidad de enviar la imagen a la nube; en caso de detectar el movimiento de una persona, nos enviará una notificación.

Como no es necesario enviar el vídeo a un servidor externo, esta solución no solo es más privada, sino también más rápida, y permite enviar notificaciones al instante cuando se detecta actividad en la zona designada con la función de "vallado virtual".

Chip MJA1 de la Xiaomi Smart Camera C302 Xiaomi El Androide Libre

La clave se encuentra en el chip de seguridad MJA1, que ofrece protección de datos y computación local con IA para el procesamiento local de datos con mayor velocidad, con la transferencia cifrada a la nube para recibir las notificaciones y los vídeos en el móvil.

Otra mejora de hardware se encuentra en la conectividad WiFi 6, lo que amplía la velocidad de transferencia de datos respecto a anteriores modelos y añade más estabilidad en la conexión, lo que evitará que se produzcan "saltos" en el vídeo.

La Xiaomi Smart Camera C302 ya está disponible en España por 34,99 euros desde la tienda oficial de Xiaomi; también tenemos la opción de comprar el modelo inferior, la C201 que tiene sensor de resolución 1080p aunque mantiene muchas de las funciones inteligentes.