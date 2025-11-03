Un dispositivo para dominarlos a todos: querrás lo último de Anker en tu escritorio para disparar tu productividad

Anker, la compañía especializada en carga, energía para el hogar y dispositivos inteligentes, ha presentado un aluvión de novedades de su serie más ambiciosa —Prime— con la ambición de disparar la productividad.

Uno de los dispositivos más llamativos de esta nueva generación es la Anker Prime Docking Station, un sistema de conexión que busca ser la solución definitiva para quienes necesitan conectar múltiples dispositivos y pantallas.

En concreto, dispone de 14 puertos integrados, permite trabajar con hasta tres monitores (8K+4K+4K) en MacOS o Windows, facilitando la multitarea y la gestión de proyectos complejos.

Es el centro de conexión ideal para aquellos usuarios avanzados que necesitan poner orden en su escritorio con la mayor de las exigencias posibles. Al igual que es su precio, pues aterriza en España por 349,99€.

Control total

Esta estación de carga se convierte en el epicentro del lugar de trabajo, al ser capaz de concentrar 14 puertos diferentes en un cuerpo compacto con fuente de alimentación incorporada.

Es capaz de suministrar hasta 160 W de potencia total y entregar 140 W dedicados de carga rápida para portátiles de alto rendimiento. Entre los puertos destaca la presencia de 3 USB-C, 3 USB-A, 2 HDMI, DisplayPort 1.4, Ethernet 2.5G, lector SD/TF y salida de audio, todo pensado para ofrecer un entorno de trabajo sin cuellos de botella.​

Anker Prime Docking Station C.F. El Androide Libre

Uno de sus grandes atractivos es la compatibilidad con triple pantalla en 8K gracias al chip DL7400 y la tecnología DisplayLink, permitiendo conectar simultáneamente monitores 8K+4K+4K en ambos sistemas operativos, incluso en equipos como MacBook que suelen estar limitados en este apartado.

Esto multiplica la capacidad de multitarea, siendo una solución idónea para profesionales creativos, desarrolladores y usuarios que requieran máxima expansión visual.​

Además, la estación incorpora una pantalla inteligente que notifica en tiempo real el nivel de carga y el estado de las transferencias, junto a un sistema de gestión mediante app para personalizar el rendimiento de la base, actualizaciones y control de energía.

En el lateral encontramos un dial con el que podremos ir moviéndonos por el menú y ver en tiempo real cómo están las conexiones, así como gestionar las conexiones.

Más lanzamientos de Anker

Además de este concentrador de conexiones, la compañía también ha lanzado la Anker Prime Power Bank (26K, 300W), una potente batería portátil capaz de cargar dos portátiles y teléfono simultáneamente con carga rápida de hasta 250 W.

Lo hace en un formato un 17% más pequeño y un 10% más ligera que otros de la misma capacidad. Además, dispone de pantalla y app para controlar la carga y ajustar remotamente la conexión de los dispositivos.

Por otro lado, también ha lanzado un potente cargador con pantalla inteligente, el Anker Prime Cargador (160W, 3 puertos). Soporta hasta 140W cada uno, permitiendo cargar varios dispositivos a la vez con distribución dinámica.

Es un 43% más pequeño que el cargador de 140W de Apple, con lo que está enfocado para los usuarios del ecosistema de la manzana.

Precisamente, pensando en los usuarios de Apple, la compañía también ha lanzado una estación de carga inalámbrica para que los usuarios puedan recargar la batería del iPhone, AirPods y Apple Watch simultáneamente, alcanzando el 80% de carga en 59 minutos.

Su tecnología AirCool mantiene los dispositivos a temperatura óptima, mientras que el hub inteligente permite personalizar modos de carga y monitorizar el estado en tiempo real.

Con respecto al precio y la disponibilidad de la familia Prime. La batería y la estación de carga inalámbrica están ya disponibles por 199,99 € y 159,99€, respectivamente; mientras que el triple cargador habrá que esperar aún. Eso sí, se puede disponer de un 20% de descuento con el código ANKERPRIME hasta el 19 de noviembre en Amazon.