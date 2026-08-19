Es oficial: Google ha empezado a dificultar la instalación de aplicaciones desde fuera de la Play Store y es sólo el principio

Google ha comenzado a desplegar el nuevo flujo de instalación avanzada para aplicaciones que llegan fuera de Play Store en Android. La activación llega apenas unas semanas antes de que arranque la verificación obligatoria de desarrolladores en varios países.

Este sistema se presentó a comienzos de año, aunque ya se conocía desde finales de 2025, como una capa adicional de fricción pensada para proteger a los usuarios. En enero, la propia compañía lo describió como un proceso deliberadamente incómodo para quienes decidan instalar aplicaciones de desarrolladores sin verificar.

La novedad más relevante de este sistema es un periodo de espera único de 24 horas entre activar la opción y poder instalar de verdad la aplicación en cuestión. Este plazo solo se cumple una vez y, según explicó Google en marzo, se mantiene incluso si el usuario cambia de teléfono.

Para activarlo, hay que entrar en las opciones de desarrollador del sistema y habilitar la opción que permite instalar aplicaciones de desarrolladores no verificados. A partir de ese momento aparecen avisos en pantalla y arranca la cuenta atrás de un día, que se completa volviendo a esa misma pantalla de ajustes.

La función puede activarse de forma temporal, durante 7 días, o bien de manera indefinida, según prefiera cada usuario. Google ha aclarado además que las instalaciones realizadas mediante ADB no se ven afectadas por ninguno de estos cambios.

Todo este proceso se apoya en la aplicación Android Developer Verifier, presentada en marzo de este año. La propia Google ha confirmado que su llegada al flujo avanzado de sideloading será gradual, por lo que no todos los usuarios lo verán activo de inmediato en sus terminales.

La verificación de desarrolladores como tal, el sistema más amplio del que forma parte este flujo, arrancará el 30 de septiembre en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. El resto de mercados, entre ellos España, tendrá que esperar a una expansión global que Google ha situado durante el próximo año.

Calendario Google El Androide Libre

Detrás de esta decisión está la voluntad de Google de reducir la cantidad de malware que llega a los teléfonos Android a través de tiendas alternativas o instalaciones manuales. La compañía sostiene que su intención no es cerrar la puerta al sideloading, sino añadir controles que dificulten la instalación de software malicioso sin que la persona sea consciente del riesgo.

La medida ha generado dudas entre desarrolladores y usuarios avanzados que dependen habitualmente de tiendas de aplicaciones alternativas o de la instalación manual de sus propios proyectos. Google insiste en que la posibilidad de instalar aplicaciones fuera de Play Store seguirá existiendo, aunque a partir de ahora implicará más pasos y una espera obligatoria.

El anuncio del despliegue se ha hecho a través de una publicación en Reddit, donde Google detalla que se trata de la "primera versión" de este proceso. La compañía ha acompañado el mensaje con capturas de pantalla que muestran cómo se ven los avisos y la pantalla de espera dentro de los ajustes de desarrollador.

Este despliegue llega además pocos días después de que Google anunciara cambios para que las tiendas de aplicaciones rivales sean más fáciles de encontrar en Android. Esa decisión respondió a la presión de un juez, que consideró que el proceso previo de la compañía todavía no resultaba aceptable para los usuarios que buscan alternativas a Play Store.

Interfaz de la nueva función Google El Androide Libre

El calendario de Google encaja así varias piezas a la vez. Por un lado, facilita el acceso a tiendas alternativas y, por otro, añade más controles a la instalación manual de aplicaciones. La compañía defiende que ambas medidas son compatibles entre sí y que buscan un equilibrio entre libertad para el usuario y seguridad frente al malware.

Con esta fase de pruebas, Android se prepara para un cambio que afectará a cómo millones de personas instalan aplicaciones fuera de la tienda oficial. Los próximos meses, con el inicio de la verificación de desarrolladores en septiembre, serán claves para comprobar si esta fricción adicional cumple su objetivo sin frustrar a quienes recurren al sideloading de forma habitual.