Ya sabemos qué móviles de POCO se actualizarán a Xiaomi HyperOS 3 y en qué fechas

Estos días hemos asistido a la presentación de los nuevos POCO F8 Pro y F8 Ultra en Bali, donde la empresa además de mostrar sus nuevos móviles ha anunciado la hoja de ruta de actualización de sus demás terminales.

El lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo se dividirá en tres fases distintas, abarcando desde finales de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

Según la información dada en el evento, la primera oleada de actualizaciones está programada para comenzar entre octubre y noviembre de 2025.

Este periodo está reservado para lo que serán los buques insignia de la compañía en ese momento. Los POCO F8 y F8 Ultra vienen de serie con esta versión, pero el resto se actualizará en esta fecha:

POCO F8 Ultra

POCO F8 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Inmediatamente después del lanzamiento inicial, la segunda etapa del despliegue tendrá lugar entre noviembre y diciembre de 2025.

Calendario de actualizaciones de POCO Manuel Ramírez El Androide Libre Bali (Indonesia)

En este bloque encontramos terminales que actualmente son referentes en el mercado, como la serie F6, junto con modelos de la serie M. Esta estrategia asegura que los usuarios que compraran modelos hace uno o dos años sigan recibiendo las últimas novedades de software sin un retraso excesivo respecto a los modelos más punteros.

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Finalmente, la hoja de ruta se extiende hasta el primer trimestre del año siguiente, abarcando desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026.

Esta fase es crucial porque demuestra el compromiso de la marca con la longevidad de sus productos, incluyendo modelos populares de generaciones anteriores como la serie F5.

Además, se hace un gran énfasis en el ecosistema de gran formato, listando varias tabletas. Los dispositivos que cerrarán este ciclo de actualizaciones son:

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

La transición hacia HyperOS 3 promete optimizar el rendimiento y la interconectividad entre estos dispositivos.

Las fechas de cada actualización en cada país podrían variar ligeramente, pero es de agradecer que sean todas tan pronto. No es raro ver actualizaciones casi un año después del lanzamiento y, en este caso, POCO no parece estar quedándose muy rezagada con respecto a otros fabricantes de móviles Android.