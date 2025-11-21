El widget de Google que seguro tienes en tu escritorio se actualiza con la función más futurista de la compañía

A principios de año Google actualizó su famoso Widget con nuevas funciones. Por defecto tenemos el micrófono y la cámara, pero hay mucho más.

Este widget es de uso muy normal en España. Mucha gente lo usa para buscar sin abrir Google Chrome, algo que a otros les llama la atención.

Con estos atajos podemos elegir qué queremos tener a golpe de clic. Y ahora se incluye una nueva función Gemini Live.

La característica de conversación en tiempo real con la IA de Google estaba disponible en la app de Gemini, pero con esta modificación la tendremos mucho más al alcance.

Esto se hace para incentivar su uso, y es que la mayoría de usuarios aún no conocen esta función.

Nuevo botón de Gemini Live 9to5Google El Androide Libre

Para ponerla simplemente hemos de dejar pulsado el widget, seleccionar la opción Ajustes y ahí, al final pulsar para elegir la nueva opción. Estará disponible para todo el mundo próximamente, aunque su despliegue ya se ha empezado.

Ese atajo se añade al del Modo IA que se incluyó hace poco. Parece que Google es consciente de lo usado que es su widget y lo utiliza para potenciar el uso de otros productos.

Subtítulos en Gemini Live

Google también ha comenzado a implementar una nueva función para su asistente de inteligencia artificial, Gemini Live: subtítulos en vivo (o "Live Captions").

Esta característica va más allá de la simple transcripción, integrándose profundamente en las capacidades multimodales de Gemini para ofrecer una herramienta de accesibilidad y comunicación avanzada.

Subtítulos en Gemini Live Álvarez del Vayo El Androide Libre

A diferencia de los subtítulos generados por el sistema operativo, los subtítulos en vivo de Gemini están diseñados para aparecer cuando se activa el asistente, ya sea mediante la pulsación larga del botón de encendido o el comando de voz.

La implementación inicial se está llevando a cabo en dispositivos Pixel, aprovechando la integración de Gemini como asistente predeterminado.

El impacto de los subtítulos en vivo de Gemini podría ser profundo. Para la accesibilidad, representa un gran avance para las personas con discapacidad auditiva, permitiéndoles interactuar sin problemas con prácticamente cualquier forma de contenido de audio.