Los móviles Samsung se actualizan por completo en España: seis funciones que no sabías que ahora pueden hacer

One UI 8, la interfaz que estrena Samsung sobre Android, ha empezado a llegar a muchos modelos en España más allá de los que la traían de serie, como los nuevos plegables.

Esta nueva iteración de software no es tan rompedora como One UI 7, pero sí que mejora algunos apartados que van más allá de la personalización y la estética, aunque esta también cambia.

Para no hacer un listado interminable, hemos querido seleccionar las mejores funciones que pueden sernos de utilidad en el día a día.

Es posible que haya funciones que queden ocultas hasta la llegada del nuevo plegable triple de Samsung, que se espera para dentro de unas semanas.

Con todo, las características que destacamos se pueden usar en cualquiera de los móviles que se actualicen a Android 16 con One UI 8.

Pantalla dividida 90:10

La pantalla dividida es una función que lleva ya muchos años en Android, aunque no se use mucho. Al menos en los móviles que no son plegables.

Pero One UI 8 estrena una función llamada división 90:10 que abre dos apps de manera que solo una es visible. La novedad es que podemos cambiar entre ellas con un toque.

Multiventana El Androide Libre

Si abrimos dos apps en 90:10 podremos usar la que está en la ventana que ocupa el 90% y podremos saltar a la otra pulsando en la ventana que ocupa el 10%, que se convertirá en la que ocupa el 90%.

Además, es posible activar el modo de multiventana con un gesto. Para ello vamos al menú de Ajustes, después a Funciones avanzadas y ahí seleccionamos Ventana múltiple o Multiwindow y activamos la opción Deslizar para pantalla dividida.

Desde ese momento, deslizando dos dedos desde el borde inferior hacia arriba se abrirá la pantalla dividida.

Mejora el compartir archivos

Otra de las novedades que llega con One UI 8 no depende sólo de Samsung, pero igualmente mejora. Se trata de QuickShare.

QuickShare El Androide Libre

Esta función, que podría equipararse al AirDrop de Android, fue creada por la empresa coreana pero luego fusionada con Nearby Share de Google.

Ahora tiene una nueva interfaz, más usable, con secciones diferentes para enviar o recibir archivos. Es la mejor opción si usamos dos dispositivos Android o un Android y un ordenador con Windows.

El móvil como ordenador

La interfaz de escritorio de Samsung ha sido rediseñada desde cero para integrarla en la misma función de Android. Y si queremos podemos forzar que todas las apps se abran en ventana flotante en esta interfaz.

Para ello vamos a Ajustes, luego a Funciones Avanzadas y ahí seleccionamos Labs. Dentro de esa sección hemos de activar Multi ventana para todas las aplicaciones.

Samsung DeX en One UI 8 ShaneCraig El Androide Libre

Además, gracias a Good Lock, hay opción de eliminar algunas de las restricciones que DeX tiene de serie. Para ello hemos de instalar el módulo MultiStar y abrir la opción "I ❤️ Samsung DeX".

Activamos Resolución alta para monitores externos y podremos usar DeX hasta en 4K (3.840 x 2.160 px). También podremos usar la opción Usar más aplicaciones a la vez para no limitar a cinco el número de apps abiertas simultáneamente.

Por último, activaremos el Reinicio automático para abrir las últimas aplicaciones de DeX al volver. Esto facilita el cambio entre el modo tableta y el modo escritorio.

Edita sonido en vídeos

Otra de las novedades de One UI 8 es que podemos editar los vídeos para mejorar el sonido. La IA desvinculará los diferentes canales, como el viento, el ruido de fondo y las conversaciones.

Editor de audio en One UI 8 Chema Flores Omicrono

De esta manera podremos cambiar el volumen de los mismos por separado. Y, si queremos, podemos anular uno de ellos, perfecto si se nos ha colado un ruido muy molesto como el de una obra o un ladrido constante.

Un mejor bloqueo

Pese a que la personalización no es el punto fuerte de esta actualización, tenemos novedades en la pantalla de bloqueo. Mejora la integración de los widgets, el reloj ahora es capaz de amoldarse a las fotos que usemos, como en iOS, y se mantiene la opción de personalizar los accesos directos de la parte inferior.

También se han mejorado los fondos de pantalla dinámicos, que ahora son más personalizables. Y se sigue pudiendo crear fondos con IA de manera sencilla sin instalar nada.

Más seguridad de archivos

La última de las funciones a las que hay que prestar atención es la nueva Carpeta Segura. Esta función ya estaba en One UI 7 y versiones anteriores, pero ahora se integra mejor con el código fuente de Android.

Carpeta Segura El Androide Libre

De hecho, ahora las apps que estén en esta Carpeta Segura quedan fuera de la vista de cualquiera que coja el móvil si no sabe que esta función está activa,

Para usarla hemos de ir a Ajustes, luego entramos en Datos biométricos y seguridad y en Carpeta segura desactivamos la opción Mostrar icono en la pantalla de aplicaciones.

La actualización de One UI 8 está llegando de forma escalonada a muchos móviles de Samsung. En concreto la compañía ha confirmado que se actualizarán los Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10, Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A26 5G, Galaxy A17, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06, Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A25, Galaxy A16, Galaxy A16 5G, Galaxy A15, Galaxy A06, Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A73, Galaxy A53 y Galaxy A33.