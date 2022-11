Android 13 para móviles Asus ya está aquí: esta es la lista de modelos compatibles

Aunque Asus es una marca más conocida en el mercado de los ordenadores, no podemos descartar los móviles de la marca, como el Asus Zenfone 9, así como así.

[Nuevos ASUS ROG Phone 6D y 6D Ultimate: características y precio de los nuevos móviles gaming]

Son móviles muy recomendables, al menos la mayoría, tanto si eres jugador como si aprecias otros aspectos como la fotografía. El mencionado Zenfone 9, por ejemplo, nos convenció de lo que era posible con un móvil pequeño, cuando la mayoría de los fabricantes ha dado el salto a pantallas más grandes.

Android 13 para móviles Asus

Lamentablemente, un aspecto en el que Asus aún está por detrás de la competencia es las actualizaciones. Tal vez es comprensible, siendo una marca más pequeña en el sector, pero con la llegada de Android 13 y apuestas como la de Samsung para actualizar buena parte de su gama, tal vez esperábamos algo más del resto de marcas.

El Zenfone 9 será uno de los móviles que recibirá Android 13 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La lista de móviles Asus que recibirán Android 13 es, por lo tanto, muy corta, y se centra sólo en los últimos modelos lanzados. Otros móviles que fueron muy populares en su día, como el Zenfone 7, se quedan fuera y por lo tanto, no podrán pasar de Android 12.

La lista de móviles Asus que se actualizará a Android 13 y las fechas de lanzamiento son las siguientes:

Asus Zenfone 9 - Diciembre de 2022

Asus Zenfone 8 / 8 Flip - Enero de 2023

ROG Phone 6D / 6D Ultimate - Desde el primer trimestre de 2023

ROG Phone 6 / 6 Pro - Desde el primer trimestre de 2023

ROG Phone 5 / 5s - Desde el segundo trimestre de 2023

Como vemos, el primer móvil de Asus en recibir Android 13 será el Zenfone 9, justo el mes que viene, con su antecesor el Zenfone 8 al mes siguiente, en enero de 2023. Estas fechas son aproximadas ya que, como es habitual, el lanzamiento se realizará de manera progresiva por todo el mundo. A continuación, le tocará el turno a los móviles gaming de la marca ROG, empezando por los ROG Phone 6D.

Los ASUS ROG Phone 6D y 6D Ultimate se actualizarán a Android 13 El Androide libre

Asus no ha aclarado si introducirá más novedades en su versión de Android 13, aparte de las que el sistema ya incluye como los nuevos iconos, las mejoras técnicas o los nuevos permisos de notificaciones. Sospechamos que no habrá mucho, porque para empezar, Asus es de las marcas que menos modifica Android en sus móviles. La experiencia es muy similar a la de un Pixel pero con algunas modificaciones, así que si eso es lo que prefieres es una buena noticia; por su parte, esperamos que los ROG Phone mantengan el diseño gaming, pero que aparte de eso no haya muchas novedades.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan