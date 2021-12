Los Galaxy S10 alargan su vida gracias a One UI 4.0 con Android 12

Pese a que Samsung le esté dando importancia a sus plegables, no se olvida de sus tablets ni de sus móviles, y ahora, la compañía ha liberado la actualización a Android 12 y One UI 4.0 para sus Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e y Galaxy S10+, sus buques insignia de 2019 que reciben la nueva versión de Android pocos meses después de su lanzamiento, haciendo honor a las promesas de actualización por parte de la compañía coreana.

Los Galaxy S10 reciben Android 12

Samsung

La actualización de la familia de principios de 2019 de Samsung está teniendo lugar, según recoge GSMArena, en los dispositivos de esta saga con versión del firmware G97xFXXUEGULB, y llega, como no podía ser de otra manera, con el parche de seguridad del mes de diciembre.

Por otra parte, tanto el Samsung Galaxy S10e como el Galaxy S10 y el Galaxy S10+ están recibiendo esta actualización en regiones como Alemania, y parece ser el principio de un proceso de actualización que se extenderá por más emplazamientos.

Samsung Galaxy S10

La manera de actualizar el móvil es sencilla, ya que basta con ir hasta Ajustes para luego buscar Actualización de software e iniciar la descarga vía OTA desde el propio smartphone, no necesitarás flashearla desde el ordenador ni nada parecido.

Esta nueva versión del software traerá a los dispositivos de la compañía coreana todas las bondades de One UI 4.0, como por ejemplo el nuevo diseño de sus widgets o bien una mayor personalización en apartados como el Always On Display o en el protocolo de carga del móvil.

