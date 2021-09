El Nokia X20 ya tiene Android 12 gracias a la Developer Preview

El Nokia X20 ha recibido Android 12 de manera oficial, aunque lógicamente no es la versión final, que aún no ha sido lanzada, sino que se trata de la Developer Preview.

Este es un software creado para aquellos desarrolladores que quieran probar de forma anticipada la nueva versión del sistema operativo de Google, y esta Developer Preview permite obtener un anticipo de cómo será el móvil cuando Android 12 llegue.

Android 12 llega al Nokia X20

Nokia X20 El Androide Libre

Según confirma XDA Developers, para poder descargar esta versión anticipada primero tendrás que inscribirte en el programa desarrolladores. Tras esto, bastaría con descargar la última versión de la aplicación Mi Teléfono, desde la cual se llevaría a cabo todo el proceso después de verificar el IMEI del dispositivo.

Cómo ocurre en las versiones preliminares del resto de marcas, no todas las características que Google presentó junto con Android 12 están disponibles, aunque si algunas de ellas. Para probar el resto habrá que esperar al lanzamiento oficial.

Beta de Android 12 instalada en un móvil El Androide Libre

También debes tener en cuenta que se trata de una versión preliminar de Android, por lo que su funcionamiento no será estable, al menos hasta que salga la versión final. Además, hay algunas aplicaciones de Google Play que podrían no ser compatibles. La compañía ha avisado de que su soporte en línea no siempre está operativo, por lo que es posible que no te puedan ayudar en alguna ocasión.

En definitiva, instalar este software en el Nokia X20 es una opción si quieres probar algunas de las características que llevará Android 12, pero deberás hacerlo bajo tu cuenta y riesgo, ya que es posible que el proceso se complique.

