WhatsApp prepara un gran cambio: ya prueba un nuevo filtro inteligente para silenciar las llamadas de desconocidos

El spam telefónico y las llamadas de números desconocidos representan uno de los dolores de cabeza más habituales para los usuarios, incluso para los que usan WhatsApp.

Para solucionar este problema, la app de mensajería propiedad de Meta está desarrollando una de sus herramientas de seguridad y privacidad más ambiciosas hasta la fecha: un nuevo filtro inteligente de llamadas con transcripción en tiempo real.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo tras analizar la actualización beta para Android 2.26.41.4, la plataforma planea sustituir la actual opción de silenciar llamadas desconocidas por un panel con tres modos de configuración independientes.

Hasta ahora, la aplicación permitía silenciar automáticamente cualquier número que no estuviera guardado en la agenda.

Sin embargo, esta medida tan drástica provoca con frecuencia que los usuarios pierdan avisos urgentes o llamadas de repartidores, médicos y servicios de emergencias que no tienen una segunda oportunidad para identificarse.

Para corregir este desajuste, la nueva sección de ajustes integrará tres alternativas.

La primera opción será "Nunca", pensada para quienes prefieran desactivar el filtro y recibir todas las notificaciones de voz con sonido, sin importar si el contacto está registrado previamente o no.

La función de filtro de llamadas de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

La segunda alternativa mantendrá la función clásica de silenciar llamadas desconocidas.

Con esta configuración activa, el dispositivo no sonará ante un número no guardado, aunque la alerta continuará apareciendo de forma discreta tanto en las notificaciones emergentes como en la pestaña de llamadas.

La verdadera revolución llega con la tercera modalidad, que introduce la contestación automática.

Al seleccionar este modo, la propia aplicación responderá por el usuario y preguntará al interlocutor de viva voz cuál es el motivo exacto de su comunicación antes de hacer sonar el teléfono.

Transcripción local y privada

Mientras la persona desconocida habla, WhatsApp generará de inmediato una transcripción privada en pantalla.

De este modo, el destinatario podrá leer en tiempo real la explicación antes de decidir si descuelga la llamada o si prefiere rechazarla por completo.

En el ámbito de la privacidad, Meta ha apostado por un procesamiento completamente local.

La señal de audio no se enviará en ningún momento a servidores externos, sino que se procesará dentro del dispositivo mediante paquetes de idioma descargables, garantizando el cifrado de extremo a extremo.

Esta arquitectura técnica aprovecha la misma tecnología de aprendizaje que la app ya utiliza para transcribir notas de voz o traducir mensajes en otros idiomas.

Además, permitirá a cada usuario seleccionar previamente el idioma en el que desea recibir la transcripción en pantalla

Con esta novedad, WhatsApp adopta un sistema similar al que Apple introdujo recientemente en las últimas versiones de su sistema operativo iOS.

El objetivo de la plataforma es llevar esa misma experiencia fluida y segura al ecosistema Android sin romper el ecosistema de mensajería.

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase activa de desarrollo dentro de la versión de prueba de Google Play Store.

Su despliegue oficial y global se realizará de forma gradual en futuras actualizaciones para todos los usuarios de la aplicación.