YouTube va a cambiar para siempre: al fin permitirá comentar con GIFs con su próxima actualización

YouTube, la plataforma de vídeo dominante durante más de dos décadas, se prepara para una transformación significativa en su forma de fomentar la interacción entre usuarios: al fin se podrá comentar con GIFs.

Tras el reciente evento 'Made on YouTube', la compañía ha comenzado a implementar una de sus novedades más esperadas y debatidas: la compatibilidad con GIFs en la sección de comentarios.

Esta actualización marca un punto de inflexión para la red social, que hasta ahora dependía del texto y los emojis tradicionales. Sin embargo, el despliegue está siendo notablemente lento y gradual.

Durante las últimas semanas, foros como Reddit se han llenado de reportes de usuarios que ya pueden visualizar estas animaciones en los comentarios, pero que aún no tienen habilitada la opción de publicarlas.

La estrategia detrás de esta cautelosa implementación parece clara. Según los comunicados oficiales, los GIFs disponibles provendrán de una biblioteca integrada en la propia aplicación, dejando en el aire si en el futuro se permitirá la subida de archivos personales.

Esta limitación inicial busca evitar el caos visual absoluto, aunque la comunidad ya especula con la posibilidad de que el texto desaparezca casi por completo frente al atractivo de las respuestas animadas.

Pero la revolución interactiva de YouTube no termina en los GIFs. La plataforma aprovechará el próximo otoño para lanzar un rediseño integral de su ecosistema de participación.

Youtube Adrián Raya Omicrono

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra la nueva capacidad de comentar vídeos directamente desde el televisor.

Se trata de una herramienta muy demandada por quienes consumen contenido en pantallas grandes y desean evitar la fricción de tener que cambiar al teléfono móvil para interactuar.

Pensando en los creadores de contenido, la actualización también incluye potentes herramientas para fortalecer sus comunidades.

Se están probando nuevas funciones de moderación en tiempo real para las retransmisiones en directo y se habilitarán espacios exclusivos para los miembros de pago.

Estas áreas privadas permitirán a los seguidores más fieles publicar su propio contenido e interactuar de forma mucho más cercana con sus ídolos.

En el terreno económico, el sistema de monetización evolucionará con la llegada de 'Hype with Jewels'.

Esta moneda virtual potenciará la función 'Hype', que ya ha logrado impulsar más de setenta y cinco millones de vídeos, permitiendo a los espectadores aumentar la visibilidad de los creadores emergentes.

Finalmente, la inteligencia artificial (IA) asume un rol muy protagónico. La herramienta conversacional 'Ask YouTube' expandirá sus capacidades para asistir a los usuarios en decisiones de compra, planificación de viajes y aprendizaje.