WhatsApp va a por Zoom y Meet: ya no hace falta tener cuenta en la app para participar en una videollamada

WhatsApp acaba de dar un importante paso para asentarse como la plataforma de comunicación global, también en videollamadas. La compañía perteneciente a Meta acaba de abrir a cualquier persona la posibilidad de unirse a las llamadas en vídeo, incluso si no tienen cuenta en la aplicación.

Explican que no hace falta cuenta, ni pago, ni habrá límite de tiempo. Bastará con disponer del enlace de la llamada para poder entrar en la conversación.



"Todos tendrán acceso a llamadas gratis cifradas de extremo a extremo sin límites de tiempo, sin interrupciones bruscas, sin tener que reiniciar rápidamente la llamada y sin esperar a que todos se vuelvan a unir", explica WhatsApp en un comunicado.

Eso sí, el límite está en el organizador de la llamada, que tendrá que validar la entrada del usuario nuevo sin cuenta, antes de poder participar. De este modo, como sucede en Zoom, Teams, Meet o Webex los usuarios pasarán a una sala de espera hasta que el organizador acepte su participación.

Un detalle importante con respecto a la privacidad es que los invitados no tendrán la capacidad para ver los números de teléfono de los participantes, ni enviar mensajes personales ni añadir a otras personas a la llamada.

Cómo invitar a un usuario

Para empezar a usar esta funcionalidad bastará con ir a la pestaña Llamadas en WhatsApp, seleccionar el icono "+", crear un enlace de llamada y enviárselo a las personas con las que se desee hablar sin tener que preocuparse por las aplicaciones que tengan.

Los invitados pueden abrir el enlace en el navegador de su ordenador, escribir su nombre y, una vez que los acepte el organizador, unirse a llamadas individuales o en grupo con hasta 32 personas a la vez.

WhatsApp EAL El Androide Libre

Eso sí, solo las personas con una cuenta de WhatsApp pueden crear un enlace de llamada.

La empresa explica que los invitados pueden usar las mismas funciones esenciales de la llamada, como compartir la pantalla de su ordenador para colaborar y revisar materiales, reaccionar con el pulgar hacia arriba o un emoji de corazón, además de levantar la mano para participar.

Vendrán más novedades

WhatsApp ha explicado que la apertura de las videollamadas a cualquier usuario es sólo el principio y llegarán más novedades a la aplicación para una productividad mayor.

En concreto trabajan en la integración del calendario para poder crear videollamadas de WhatsApp directamente desde el calendario de Google o Outlook.

Para hacerlo habrá que instalar el plugin de WhatsApp, conectar la cuenta y añadir el enlace de la llamada a la invitación del calendario.

"Las llamadas de invitado y las integraciones con el calendario son las actualizaciones en las llamadas más recientes que realizamos este año. Creemos que las llamadas de WhatsApp deberían funcionar siempre, estés donde estés y con quien necesites, con la privacidad en la que puedes confiar", detalla la empresa.