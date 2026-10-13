Google lanza Fitbit Edge, la pulsera con pantalla que mide tu actividad física y cómo te encuentras de salud

Google redobla su apuesta por la monitorización de la salud. Tras presentar hace unos meses Fitbit Air y Pixel Watch 5, la compañía del buscador ha presentado Fitbit Edge, una avanzada pulsera que combina ambos mundos: ligereza en la muñeca con una pequeña pantalla donde consultar información en tiempo real.

"Muchas personas buscan un dispositivo portátil que se sitúe entre un reloj inteligente avanzado como el Pixel Watch y la discreta sencillez de una pulsera como el Fitbit Air. Ese es el Fitbit Edge", ha explicado la compañía en la presentación.

Lo cierto es que este nuevo Edge es pequeño y cómodo, pero también está concebido como un compañero diario diseñado para ayudarte a alcanzar tus objetivos de bienestar, y es que se basa en la experiencia Fitbit en salud con el diseño refinado y la utilidad diaria de Google.

Dispone de una carcasa de aluminio reciclado duradero, con un perfil delgado y cómodo con sólo 11,5 mm de grosor. Asimismo, dispone de una coqueta pantalla de reducidas dimensiones pero con un 46% más de área de visualización que los modelos anteriores. El panel también se ha mejorado con más brillo para que sea cómoda a plena luz directa.

Esta pantalla con tecnología OLED permite navegar entre estadísticas con una fluidez que recuerda a la del Watch 5. Permite no sólo consultar la salud, sino también funciones prácticas para el día a día como Google Maps, controlar la música o las notificaciones de diferentes aplicaciones.

Un dispositivo para entrenar

Aunque la Edge une lo mejor de los dos mundos de los wearables de Google, el principal uso es para herramienta fitness, ya que permite evaluar el rendimiento físico de un vistazo.

La app de ejercicio permite guiar el entrenamiento (con más de 50 modos de ejercicio), seguimiento del esfuerzo y carrera tanto en intensidad como ubicación GPS.

Google Fitbit Edge Google

Una de las claves, igual que sucede con los otros wearables de la compañía, es que la Edge reconoce y categoriza automáticamente hasta 100 entrenamientos, desde carreras y paseos en bicicleta al aire libre hasta caminatas diarias, incluso si olvidas iniciar la actividad.

Es capaz de analizar el contexto de tu actividad para reconocer lo que hiciste y contabilizar cada esfuerzo para tus objetivos semanales.

Para lograrlo, combina información biométrica detallada, impulsada por tecnología de sensores avanzada, con un seguimiento inteligente de la salud para ofrecer una visión completa de cómo te encuentras.

Gracias a la aplicación Health Premium, todas sus capacidades se multiplican a lo grande. El Coach permite interpretar los cambios de patrones, establecer entrenamientos, ajustar objetivos o dar contexto sobre cómo te encuentras y cómo deberías entrenar según tus descansos.

Un dispositivo para lucir

Tan importante como llevar la Edge en los entrenos, es no querer quitársela de la muñeca para que la monitorización sea el mayor tiempo posible. Es por ello que Google ha trabajado en diferentes terminaciones, resistencia y una batería de larga duración.

Viene en cuatro acabados distintos, combinados con correas Active Bands ultrasuaves: Obsidiana, con carcasa negra mate; Gris Niebla, con carcasa plateada pulida; Verde oliva, con carcasa pirita satinada y Arenisca, con carcasa dorada cálida.

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Más allá de esto, están disponibles una gama de accesorios intercambiables, que incluye la transpirable correa Active Sport, la correa Performance Loop microajustable, la elegante correa Magnet y la sofisticada correa Metal Links. Diferentes opciones para ajustarse rápido a tu estilo en todo momento.

Pensando en no quitarla de la muñeca, es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, con lo que podremos ducharnos con ella o aguantar sesiones de deporte altas en sudoración. Todo pese a tener una batería reemplazable.

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Precisamente la batería es otro de los puntos clave de este modelo, ya que cuenta con una autonomía de 7 días con una sola carga y podremos tener carga rápida para aguantar el día con sólo 5 minutos enchufada.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad. Ya está disponible en la Google Store por 179,99€, aunque llegará a tiendas y distribuidores autorizados a partir del 27 de octubre. En cualquiera de los casos, la compra incluye 3 meses de Health Premium gratis.

Se puede comprar en los cuatro colores mencionados, o en una terminación basada en el diseño de Stephen Curry (naranja y marrón), que está disponible por 219,99 euros.