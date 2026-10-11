Los auriculares que detectan si te desconcentras: miden tu actividad cerebral en tiempo real y te sugieren descansar

Los auriculares ya no solo cancelan el ruido del mundo exterior: ahora también pretenden escuchar lo que ocurre dentro de la cabeza de quien los lleva y detectar si te desconcentras.

La empresa Neurable ha lanzado The One, unos cascos inalámbricos de gama alta que integran 12 sensores de electroencefalografía (EEG) para medir la concentración y la fatiga en tiempo real.

Se trata del primer producto que la compañía diseña, fabrica y comercializa por completo por su cuenta.

Neurable nació en 2015 en un laboratorio de interfaces cerebrales de la Universidad de Míchigan (EEUU) y ha pasado una década desarrollando tecnología en colaboración con terceros antes de dar el salto a un dispositivo propio.

Los electrodos, seis por oreja, van ocultos en las almohadillas, de modo que por fuera los One parecen unos cascos circumaurales convencionales. La clave está en el software.

El EEG, que registra la actividad eléctrica en la superficie de la cabeza, no es una novedad, pero fuera del laboratorio suele exigir gorros con gel, personal especializado y movimientos controlados.

Neurable asegura que sus algoritmos filtran el ruido del día a día —caminar, mover la mandíbula, la música o la propia cancelación activa— y recoge datos con resolución de 16 bits a 125 Hz, apoyándose en más de 80 patentes.

Los auriculares Neurable One. Neurable El Androide Libre

Los datos llegan a una aplicación para iOS y Android que los traduce en biorretroalimentación.

La app muestra la concentración durante las sesiones de trabajo, ajusta de forma sutil el audio cuando la atención decae y propone un descanso cuando detecta fatiga.

El usuario también puede hacer un registro de un minuto con los ojos cerrados antes y después de cambios de rutina, como tomar otro café o dormir mal, y consultar informes semanales y mensuales.

El sistema sigue ocho métricas, entre ellas concentración, carga cognitiva, somnolencia, "batería cerebral" y frecuencia de picos alfa, y las compara sobre todo con el historial del propio usuario, no con la media de la población.

La idea es comprobar si los cambios de hábitos modifican la línea base personal, no otorgar una nota absoluta.

En el apartado de audio, los One montan transductores de berilio de 40 mm, cancelación activa de ruido y modo ambiente con seis micrófonos.

Asimismo, incluyen Bluetooth 5.2 con conexión multipunto y códecs AAC y aptX; mientras que la autonomía es de 22 horas en uso normal, que bajan a 12 con el EEG activado.

La empresa señala que con 15 minutos de carga rápida por USB-C se obtienen 2 horas de uso.

Los Neurable One cuestan 499 dólares (unos 445,82 euros al cambio) y, por ahora, solo se venden en Estados Unidos. Las primeras 700 unidades ya se envían, y los nuevos pedidos tardarán entre cuatro y ocho semanas.

Cabe destacar que los auriculares tienen un año de garantía y que no es un producto médico ni está diseñado para diagnosticar.