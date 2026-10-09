Google Maps ya muestra los precios de la gasolina y el diésel en tiempo real en Reino Unido, pero no en España

Los conductores británicos ya pueden consultar cuánto cuesta llenar el depósito del coche o la moto sin salir de Google Maps, la aplicación de navegación del gigante tecnológico.

Google activó ayer, jueves 8 de octubre, la visualización de precios de gasolina y diésel casi en tiempo real en Google Maps y en Waze.

Una función que hasta ahora no existía en el Reino Unido y que llega en pleno encarecimiento del combustible.

Para usarla basta con buscar "gasolina" o "combustible" y consultar las gasolineras cercanas.

Cada una muestra los precios de los carburantes que ofrece, de modo que el usuario puede compararlos de un vistazo sin ir de gasolinera en gasolinera.

Según el comunicado de Google, la función se ha desarrollado junto al Gobierno británico y la comunidad británica de Waze.

La novedad no es solo tecnológica, también es regulatoria. Detrás está Fuel Finder, el programa del Gobierno británico creado tras una recomendación de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Ilustración de una persona usando Google Maps. Google El Androide Libre

Desde febrero, las gasolineras del país deben comunicar cada cambio de precio en un plazo máximo de 30 minutos, y las que incumplan se exponen a multas.

Según el Ejecutivo, los datos ya reflejan alrededor del 99 % del combustible vendido en las carreteras británicas, una cobertura que da solidez a la información mostrada.

Esos datos no eran exclusivos de Google. Aplicaciones como Petrol Prices, AA, Confused.com o RAC Fuel Watch ya los utilizaban, pero la llegada de Google Maps amplía el alcance de la herramienta a millones de automovilistas más.

El Gobierno calcula que comparar precios puede suponer un ahorro de unas 40 libras al año (unos 47 euros al año) para un hogar con coche, una cifra modesta pero nada desdeñable con el combustible tan caro.

El anuncio llega con los carburantes presionados por el conflicto en Oriente Medio, y Londres lo presenta como una pieza más de su respuesta a la crisis de asequibilidad, junto con la rebaja del IVA en las facturas eléctricas y el tope de dos libras en los billetes de autobús.

El ministro de Hacienda, John Healey, admitió que la medida no lo soluciona todo, aunque defendió que los pequeños cambios ayudan a las familias. Google, por su parte, la enmarca en el objetivo de que el encarecimiento no estrese los trayectos diarios de cara al invierno.

En España, de momento, la función no está disponible, y se desconoce si en algún momento llegará al país.

Los conductores españoles, que afrontan unos precios del combustible elevados, tendrán que seguir comparando tarifas por otros medios.