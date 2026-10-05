Gemini cambia para siempre: Google limita los modelos de IA a los que se pueden acceder gratis y potencia el pago

Google ha comenzado a aplicar una importante reorganización en las capacidades de la aplicación de su inteligencia artificial (IA) Gemini, ajustando de forma drástica los modelos a los que cada perfil de usuario puede acceder.

Según ha revelado un documento de soporte actualizado por la propia compañía y recogido por 9to5Google, el uso gratuito de la herramienta sufrirá serias restricciones en favor de una segmentación más estricta orientada a sus suscripciones de pago.

A partir del 9 de octubre, las cuentas gratuitas verán limitado su acceso exclusivamente al modelo Gemini 3.5 Flash-Lite, perdiendo la posibilidad de interactuar con las versiones Flash (3.6) y Pro (3.1).

Esta medida no solo afecta a quienes no pagan, sino también a la membresía de entrada.

Los suscriptores del plan AI Plus, que abonan 4,99 dólares al mes (aproximadamente 4,60 euros), ya no dispondrán del modelo Pro.

Su abanico se reducirá a las variantes Flash y Flash-Lite, una modificación que la firma estadounidense notificará progresivamente mediante correo electrónico a los usuarios afectados.

Por el contrario, las cuentas de mayor nivel económico mantendrán intacto su catálogo de modelos. Los miembros de los planes AI Pro —con un coste de 19,99 dólares mensuales (unos 18,30 euros)— y AI Ultra ganarán ventajas exclusivas como la función Deep Thinking.

Gemini Manuel Ramírez El Androide Libre

Esta característica permite desplegar un razonamiento en paralelo al máximo rendimiento, una herramienta avanzada que hasta la fecha quedaba reservada para los escalones de mayor importe, como los planes de 99,99 y 199,99 dólares al mes (aproximadamente 91,50 y 183 euros).

A estas novedades de procesamiento se suma la llegada, durante el mes de octubre, de tres nuevos niveles de esfuerzo ajustables: bajo, medio y alto.

Estos parámetros darán a los usuarios la capacidad de decidir cuánta capacidad deductiva debe invertir el motor en cada consulta.

Un mayor nivel de razonamiento garantizará respuestas más precisas y minuciosas ante problemas complejos, aunque consumirá una cuota superior del límite máximo asignado.

La novedad sustituye al actual selector único de pensamiento extendido y alinea la aplicación de consumo con las herramientas profesionales del ecosistema de Google, como AI Studio o Antigravity.

El ecosistema de Gemini se encuentra en plena fase de expansión técnica tras la reciente presentación de Gemini 4 Argon.

Anunciado como el modelo de nueva generación enfocado en primera instancia a los suscriptores de AI Ultra, todavía se desconoce el encaje definitivo que tendrá dentro del esquema actual de la aplicación, es decir, si terminará integrado en la categoría de modelos Pro o si dará paso a un nivel de suscripción completamente nuevo.