WhatsApp va a cambiar para siempre: ya prepara el soporte para tres cuentas simultáneas en un mismo dispositivo

WhatsApp continúa trabajando en nuevas funciones que llegarán próximamente a todos los usuarios. Tras la opción para habilitar las llamadas a aquellos que no tengan cuenta, la app ahora prepara el soporte para tres cuentas simultáneas en un mismo dispositivo.

Hasta ahora, la plataforma de mensajería permitía gestionar un máximo de dos perfiles, una característica que acaba de consolidarse en el ecosistema móvil, pero la empresa de Meta ya planea el siguiente nivel de conectividad para satisfacer las demandas de los usuarios más exigentes.

El hallazgo de esta nueva capacidad ha sido desvelado por el portal especializado WABetaInfo, tras analizar la versión beta de WhatsApp para iOS 26.37.10.15, actualmente disponible en el programa TestFlight.

En esta compilación en pleno desarrollo, el código interno revela una interfaz rediseñada para alojar sin problemas una tercera línea telefónica.

Este paso representa una evolución natural y directa de la reciente actualización 26.22.76, la cual introdujo de manera oficial la función multicuenta en los iPhone, permitiendo alternar entre dos perfiles sin necesidad de cerrar sesión.

A nivel de usabilidad, la integración del tercer perfil mantendrá exactamente la misma fluidez de la versión actual.

Los usuarios podrán vincular esta nueva cuenta de forma rápida y directamente desde los ajustes de la aplicación, accediendo a la lista general de cuentas o mediante la cómoda opción de "Cambiar de cuenta".

El soporte para tres cuentas simultáneas en un mismo dispositivo en WhatsApp. El Androide Libre Omicrono

El menú de selección mostrará los tres perfiles detallando el nombre de usuario, la fotografía y el número de teléfono correspondiente. El perfil en uso estará marcado con un indicador verde.

Resulta interesante señalar que el botón de "Añadir cuenta" seguirá plenamente visible incluso al tener dos perfiles activos, dejando entrever que el servicio podría admitir más de tres números a largo plazo.

La principal fortaleza de esta futura actualización reside en la total independencia operativa de cada sesión.

Al igual que ocurre con el sistema dual, la tercera cuenta dispondrá de su propio historial de chats, copias de seguridad en la nube, almacenamiento multimedia y ajustes de privacidad.

Para evitar confusiones indeseadas al gestionar múltiples contactos, las notificaciones alertarán de forma muy específica a qué número va dirigido cada mensaje entrante.

Asimismo, el sistema de bloqueo de la app funcionará de manera autónoma, permitiendo blindar cada cuenta con su propia autenticación de seguridad.

Esta esperada expansión está pensada para quienes necesitan separar estrictamente su entorno personal, su línea de trabajo y un tercer ámbito.

Con este avance, se eliminará por completo la necesidad de adquirir un segundo teléfono inteligente o de instalar la versión de WhatsApp Business.

Actualmente, esta función se encuentra en una fase temprana de desarrollo en iOS y no está habilitada para los probadores beta, por lo que aún carece de fecha de lanzamiento global.