Samsung lanza One UI 9 en España con grandes novedades en IA y cámara: Android 17 llega primero a estos modelos
Después de su estreno en los plegables, One UI 9 inicia su expansión al resto de la gama de móviles de Samsung.
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La espera ha terminado. Después de ser estrenado en los móviles plegables de Samsung, One UI 9 ha sido lanzado para más dispositivos, con planes para buena parte de la gama actual de móviles de la compañía.
Los Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8 fueron los primeros smartphones en traer la nueva versión de la capa de Samsung, en esta ocasión basada en Android 17; poco después, el Galaxy S26 FE se sumó a la lista con One UI 9 instalado de fábrica.
El anuncio de esta semana por lo tanto es muy importante, porque supone que Samsung va a lanzar las primeras actualizaciones de sistema One UI 9 para dispositivos que venían de serie con One UI 8.5 o versiones anteriores, abriendo la puerta a que más usuarios disfruten de sus novedades.
Primeros móviles con One UI 9
Para empezar, Samsung va a lanzar actualizaciones para los siguientes dispositivos:
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
Además, la compañía ya ha lanzado versiones beta de One UI 9 para los siguientes dispositivos, que lógicamente serán los próximos en recibir la deseada actualización:
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A25
Aunque es posible que One UI 9 sea lanzado para más dispositivos en el futuro, por el momento Samsung no lo ha confirmado; de la misma manera, la fecha de lanzamiento para estos modelos no ha sido confirmada, aunque se espera que se produzca de manera gradual a lo largo de las próximas semanas y meses.
Novedades de One UI 9
One UI 9 se centra en ampliar y mejorar One UI 8.5 y por lo tanto, no trae grandes cambios en aspectos básicos como la interfaz o el diseño. Pero sí que trae nuevas funciones muy útiles e interesantes, además de mejoras en funciones introducidas en One UI 8.
Tal vez la novedad más interesante es My FanCam, una nueva función en la app de cámara que realiza un seguimiento automático de cualquier persona que aparezca en un vídeo que estemos grabando, manteniéndola siempre centrada.
El software es capaz de cambiar el encuadre de forma inteligente conforme cambia la escena para que ese sujeto siempre sea el protagonista, algo especialmente útil para grabar escenas con varias personas como una discoteca, un partido de fútbol o una actuación infantil.
Now Brief se ha convertido en una de las características únicas de Samsung, y ahora mejora con las nuevas tarjetas generativas y editables, que nos permiten seleccionar la información que aparece en los resúmenes diarios.
Por ejemplo, podemos crear tarjetas dedicadas a nuestra salud, el tiempo y de vídeo para personalizar la experiencia dando más importancia a nuestras prioridades.
Para hacer que nuestro móvil dure más, ahora tenemos la sección Garantía y cuidado en el menú Ajustes, que recopila todo lo necesario con el soporte y protección de nuestro dispositivo. Desde aquí podemos hacer autodiagnósticos, consultar la cobertura de nuestra garantía, e incluso estimar el coste de una reparación y pedir asistencia si tenemos Samsung Care+.
El sistema también se llena de pequeñas novedades que nos pueden facilitar la vida, como Now Nudge, que muestra sugerencias basadas en contexto en apps como por ejemplo, para crear un evento en el calendario basado en un mensaje de texto que hemos recibido.
De la misma manera, Estudio creativo ahora muestra sugerencias basadas en eventos; si tenemos el cumpleaños de un amigo cerca, nos puede sugerir la creación de una imagen generada por IA con una felicitación.
Si usamos el móvil como grabadora, ahora los resúmenes se han rediseñado con un nuevo formato con encabezados y tablas, y el Intérprete recibe una nueva vista de conversación para seguir entrevistas o conversaciones.