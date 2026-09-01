Si te interesa Android en el televisor, compra ya el Google TV Streamer: el precio está subiendo un 50%

Si queremos Android en el televisor, una de las mejores alternativas, por no decir la 'oficial', es el Google TV Streamer. Este dispositivo fue lanzado hace dos años, pero sigue siendo la referencia de lo que es posible con la plataforma.

Lamentablemente, dentro de muy poco se va a convertir también en una de las alternativas más caras. Google ha empezado a subir el precio del Google TV Streamer en hasta un 50% en algunos mercados, pero la buena noticia es que España aún no se ha visto afectada.

En Estados Unidos, el precio original del Google TV Streamer fue de 99 dólares, e incluso llegó a estar mucho más barato gracias a descuentos de hasta el 25% en la tienda de Google.

Por sorpresa y sin avisar, Google ha subido el precio del Google TV Streamer hasta los 149,99 dólares, tanto en su tienda oficial como en las cadenas de tiendas de terceros como Best Buy.

Afortunadamente, en el momento de escribir estas palabras el cambio aún no ha sido aplicado a la tienda de Google en España, y el Google TV Streamer sigue disponible a su precio original de 119,99 euros.

Por lo tanto, si nos interesa este dispositivo, la recomendación es comprarlo lo antes posible, ya que este tipo de cambios no suelen afectar a un único mercado y normalmente se aplican de manera global.

Nuevo precio del Google TV Streamer Google El Androide Libre

En caso de que Google finalmente cambie el precio en España, podemos esperar una subida semejante, lo que pondría al Google TV Streamer en el rango de los 170 euros.

La compañía no ha anunciado oficialmente el cambio, y no lo ha explicado; pero no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que se trata de un problema endémico en la industria.

El aumento de costes de componentes clave como la memoria RAM está afectando a todos los fabricantes, que ya han tenido que subir precios de dispositivos como smartphones o tablets, además de incluir menos memoria y almacenamiento en los modelos básicos.

Ahora le toca el turno a otros dispositivos inteligentes como los aparatos de televisión, y es de prever que se expanda a otros sectores; no en vano, las previsiones apuntan a que la situación será incluso peor a lo largo del 2027.

Conforme los fabricantes van consumiendo stock de componentes, tienen que empezar a comprar nuevas remesas más caras que nunca.

El Google TV Streamer no es el único dispositivo afectado. La semana pasada, Amazon subió el precio de varios modelos, incluyendo los Fire TV.

En concreto, el Fire TV Stick 4K Max ha pasado a costar 114,99 euros, prácticamente lo mismo que cuesta el Google TV Streamer ahora mismo, lo que inmediatamente lo hizo muy poco recomendable. Pero si todas las compañías hacen lo mismo, será difícil recomendar uno u otro.