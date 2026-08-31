WhatsApp cambia las normas: ya prueba una función para indicar si un contenido de un canal se ha creado con IA

El uso de la inteligencia artificial (IA) para generar imágenes, vídeos y textos es una realidad cotidiana, pero la falta de transparencia sobre el origen de estos archivos ha abierto un importante debate.

Para atajarlo, WhatsApp está implementando un nuevo sistema en sus Canales que permitirá —y en muchos territorios obligará— a los administradores a identificar de forma clara cuándo una publicación ha sido generada o alterada mediante IA.

Según ha desvelado el portal especializado WABetaInfo, la plataforma de mensajería ha comenzado a desplegar una etiqueta de "Contenido de IA" en la última versión beta para Android (2.26.34.5).

Esta novedad se suma a la reciente introducción de los marcadores para colaboraciones pagadas, evidenciando la estrategia de Meta por ofrecer el máximo contexto posible a los usuarios que consumen información dentro de la aplicación.

La mecánica de esta nueva herramienta es directa, pero cuenta con reglas estrictas. Los administradores que compartan archivos multimedia intervenidos por inteligencia artificial deberán mantener pulsado el mensaje en el chat.

En el menú emergente, aparecerá la nueva opción "Añadir etiqueta de contenido de IA".

Al seleccionarla, todos los seguidores verán un indicador permanente en la esquina inferior izquierda del bocadillo de la publicación, justo al lado del contador de visualizaciones y la marca de tiempo.

WhatsApp estaba probando un sistema de etiquetado de contenido basado en IA para los administradores de canales. WABetaInfo El Androide Libre

El detalle más importante de esta función es su carácter irreversible. Una vez que el creador del canal aplica la etiqueta, es completamente imposible retirarla.

WhatsApp ha diseñado el sistema de este modo para evitar trampas: ningún administrador podrá etiquetar un contenido para cumplir temporalmente con la norma y borrar el aviso a posteriori.

Además, según la fuente, la plataforma también tendrá la capacidad de detectar automáticamente contenidos sintéticos y aplicar la advertencia por su cuenta.

Esta obligación abarca absolutamente cualquier herramienta generativa del mercado.

La norma no se limita a las creaciones hechas con Meta AI; si un administrador utiliza Gemini, ChatGPT, Midjourney o cualquier otro software para crear o hacer pequeños retoques en un archivo multimedia, deberá declararlo de igual manera.

El impulso principal detrás de esta actualización tiene un fuerte componente legal. Las nuevas normativas tecnológicas en diversas regiones exigen transparencia absoluta frente a la IA.

De hecho, la propia interfaz de la aplicación mostrará un aviso recordando a los administradores que la legislación de su país exige etiquetar este tipo de actualizaciones.

Actualmente, la etiqueta de contenido generado por IA solo está disponible para un grupo limitado de probadores inscritos en el programa beta de WhatsApp para Android a través de Google Play Store.

El despliegue se realizará de forma progresiva al resto de usuarios durante las próximas semanas antes de su aterrizaje definitivo en la versión estable global.