Spotify va a cambiar para siempre: una de las mejores funciones de los usuarios Premium pasaría a ser gratis

Spotify continúa buscando formas de dinamizar el uso de su plataforma sin descuidar el delicado equilibrio entre su versión gratuita y los planes de pago.

Una de las herramientas más aclamadas por la comunidad desde su lanzamiento podría dar un giro radical en su modelo de acceso.

Hablamos de las sesiones Jam, la función para escuchar música en grupo en tiempo real que, hasta la fecha, requería de forma obligatoria una suscripción de pago para poder ser iniciada.

Según ha revelado el portal especializado Android Authority tras analizar el código interno de la versión 9.1.82.19 de la aplicación para Android, Spotify se prepara para democratizar esta característica.

Hasta ahora, cualquier persona con una cuenta gratuita podía unirse a una sesión Jam existente, pero crear y liderar la sala era un privilegio exclusivo de los suscriptores Premium.

Jam en Spotify Spotify El Androide libre

Los cambios detectados en las cadenas de texto del APK sugieren que alojar estas reuniones musicales dejará de requerir una tarjeta de crédito.

No obstante, esta apertura vendrá acompañada de reglas muy claras. Si una sesión Jam es creada por un usuario de la versión gratuita, las restricciones de este plan se aplicarán a todos los participantes de la sala, independientemente de que alguno de ellos sea suscriptor Premium.

Esto implica que la música sonará principalmente en modo aleatorio, se limitará el número de saltos de canción disponibles y los oyentes no podrán añadir pistas libremente a la cola de reproducción.

Asimismo, durante la sesión, el anfitrión sin suscripción verá anuncios publicitarios invitándole a dar el salto al modelo de pago.

La única manera de "tomar el control total" de la Jam, evitar la publicidad y saltar pistas de forma ilimitada seguirá siendo que la sala esté gestionada por una cuenta Premium.

Con esta jugada, la plataforma pretende enganchar a una mayor base de usuarios a través de la escucha colaborativa, utilizando esta experiencia compartida pero limitada como escaparate para incentivar las suscripciones.

Como suele ocurrir con las funciones descubiertas en el código de las betas para Android, la implementación final podría tardar en llegar o sufrir modificaciones antes de su despliegue global. Esto solo demuestra que Spotify está trabajando en la posibilidad de abrir esta función a todos los usuarios.

Sin embargo, las pistas encontradas dejan claro que Spotify busca eliminar barreras de entrada para potenciar el uso social de la app, convirtiendo las sesiones Jam en una herramienta mucho más accesible para toda su comunidad.