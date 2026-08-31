Google Maps acata las órdenes de Donald Trump y cambia otro nombre, esta vez de un lago: así se ve en España

El presidente Donald Trump se dirige a la Asambela General de Naciones Unidas. Imagen de Archivo. Andrea RENAULT / Zuma Press. Vía Europa Press.

A finales de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la cual se cambia el nombre de Lago Ontario (Lake Ontario) por Lago América (Lake America); y ya hay apps de mapas que han aplicado el cambio.

El polémico cambio llega en medio de una escalada en la guerra comercial entre EEUU y Canadá, y se suma a otras medidas, incluyendo un arancel del 50% a cientos de productos estadounidenses.

El Lago Ontario se encuentra justo en la frontera entre ambos países; la orilla norte es territorio canadiense y aloja la ciudad de Toronto, mientras que la parte sur es estadounidense y forma parte del estado de Nueva York.

Google Maps ha sido de las primeras en adoptar el nuevo nombre del lago por la política que sigue Google al respecto de los nombres de localizaciones y accidentes geográficos; aunque no todo el mundo verá lo mismo.

En una publicación oficial, la compañía ha explicado los pasos que dará para cumplir con la orden ejecutiva de Trump, al mismo tiempo que intenta no enemistarse con Canadá y se asegura de que el resto del mundo tiene toda la información necesaria sobre esta localización.

Los usuarios que accedan a Google Maps desde Estados Unidos verán el nuevo nombre, Lake America. El motivo es que la aplicación siempre muestra los nombres oficiales establecidos por el gobierno, que son reflejados en el GNIS (Geographic Names Information System), la principal base de datos de localidades geográficas y culturales del país.

En otras palabras, Google simplemente está siguiendo la normativa oficial, pese a que este cambio puede provocar confusión y enfado entre usuarios que estén buscando el lago por su nombre original.

En cambio, los usuarios que accedan a Google Maps desde Canadá seguirán viendo el nombre Lake Ontario, ya que ese país no sigue el GNIS, y la compañía no quiere verse inmersa en una polémica en el país que pueda conllevar consecuencias como un boicot entre los usuarios canadienses. Esto es especialmente espinoso teniendo en cuenta los orígenes indígenas del nombre "Ontario".

Google Maps ya ha cambiado el nombre del Lago Ontario El Androide Libre

Para el resto del mundo, Google ha adoptado una política curiosa: va a mostrar los dos nombres al mismo tiempo. En el momento de escribir estas palabras, la localización ahora se muestra como "Lake Ontario (Lake America)" cuando se realiza una búsqueda.

Además, Google afirma que también mostrará los dos nombres en el propio mapa, aunque por el momento ese cambio no se haya implementado y siga apareciendo como "Lake Ontario".

De esta manera, si buscamos cualquiera de los dos nombres encontraremos el lugar concreto sin importar si estamos de acuerdo o no con el nombre; se trata de un intento de Google de 'contentar a todo el mundo'.

Y es que esta no es la primera vez que Google se ve inmersa en un dilema semejante. A principios de 2025, Trump ordenó cambiar el nombre del Golfo de México por "Golfo de América".

Inmediatamente, Maps lo implementó de una manera similar a esta, mostrando "Golfo de América" a los usuarios estadounidenses, "Golfo de México" a los mexicanos, y "Golfo de México (Golfo de América)" al resto del mundo.