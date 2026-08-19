Samsung prepara la próxima revolución plegable con su nueva pantalla de 7,6 pulgadas y ángulos de visión perfectos

Samsung acaba de revolucionar los móviles plegables con el lanzamiento del Galaxy Z Fold 8, un dispositivo que adopta un formato completamente diferente a los anteriores con una pantalla externa más ancha que produce una proporción panorámica para la pantalla interior.

Pero eso es solo el principio. La división dedicada a la producción de pantallas, Samsung Display, ha mostrado hoy su nueva generación de paneles para todo tipo de dispositivos, desde smartphones hasta ordenadores.

Entre las novedades, destaca el nuevo panel OLED flexible de 7,6 pulgadas, es decir, el mismo tamaño que la pantalla interior del Galaxy Z Fold 8; eso significa que probablemente será usada en las próximas generaciones de este dispositivo, aunque eso no ha sido confirmado por la compañía.

La gran novedad respecto al panel actual se encuentra en el brillo; o mejor dicho, en la consistencia del brillo, un problema común que han encontrado los primeros usuarios de móviles plegables de todas las marcas.

Cuando miramos un dispositivo plegable completamente abierto, los ángulos de visión son perfectos gracias a la tecnología OLED; pero eso deja de ser cierto en cuanto doblamos la pantalla, lo que produce un efecto indeseado.

Con el móvil medio abierto, es normal que una porción de la pantalla permanezca más oscura que la otra, y que solo podamos ver correctamente la mitad que está dirigida hacia nuestros ojos.

Samsung ha rediseñado completamente los materiales usados en la producción del panel, además de usar una nueva estructura para el material encargado de emitir la luz, que mejora tanto el brillo en general como los ángulos de visión.

El nuevo panel plegable de Samsung (a la der. en las comparaciones) Samsung El Androide Libre

En las demostraciones publicadas, se puede ver claramente que el panel actual sufre mucho en ángulos extremos o cuando no se mira completamente de frente; mientras que el nuevo panel es completamente visible sin importar desde dónde se mire.

Aunque la utilidad obvia de este nuevo panel es en un futuro móvil plegable de Samsung, la compañía también ha demostrado su utilidad en otros formatos como pantallas que se ajustan a formas circulares, por lo que también podría ser usado en futuros dispositivos con formatos diferentes.

Samsung también ha mostrado cómo serán las pantallas de los portátiles gaming del futuro próximo, con la presentación del primer panel OLED para ordenadores portátiles capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de 300 Hz.

La nueva pantalla para portátiles gaming de Samsung Samsung El Androide Libre

Estos niveles son los que buscan los jugadores, ya que de esa manera la imagen se actualiza 300 veces por segundo (si tienen una tarjeta gráfica lo suficientemente potente, claro), lo que les permite reaccionar a la partida con mayor rapidez.

Sin embargo, hasta ahora los paneles más rápidos han estado basados en tecnología IPS, por lo que fallan en calidad de imagen respecto a los paneles OLED.

Samsung ha conseguido obtener un panel OLED de alta resolución (2.5K) y que alcanza los 300 Hz, todo ello en un formato óptimo para un portátil gaming de 16 pulgadas. Por ello, es de esperar que próximamente empiecen a llegar los primeros modelos que lo aprovechen.

Más allá de esto, Samsung Display también ha mostrado una nueva pantalla estirable de 20 pulgadas, la mayor de la historia; ha sido creada uniendo dos paneles OLED usando una nueva tecnología inspirada en tejas.

Este nuevo panel puede ser usado en grandes superficies curvas, como pantallas de coches, señales digitales y robots, afirma la compañía.