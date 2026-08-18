Samsung prepara una sorpresa con el Galaxy S26 FE: los primeros vídeos muestran que será tan bueno como creíamos

Las filtraciones ya se han convertido en algo habitual cuando hablamos de Samsung, pese a los intentos de la compañía por mitigarlas.

Con el Galaxy S26 FE la situación es tan brutal que ya hay gente con el dispositivo en las manos y compartiéndolo por redes sociales, semanas antes de su lanzamiento.

Al menos, gracias a estos nuevos vídeos ahora podemos hacernos una mejor idea de cómo será el nuevo dispositivo de Samsung, y la verdad es que apunta maneras; todo indica que será un Galaxy S26 pero más barato y con pocos sacrificios.

Tal vez el vídeo más completo es el que la cuenta @_samz02 ha publicado en TikTok, donde en 90 segundos repasa la mayoría de las características del Galaxy S26 FE y demuestra algunas de sus funciones.

Tal vez la más llamativa es el bloqueo horizontal en la cámara, posible gracias a la estabilización por hardware; es una de las mejores funciones de cámara de los Galaxy S26, y que ahora se confirma que también estará disponible en el modelo FE.

Al activar el bloqueo desde un botón en la app, la cámara automáticamente corregirá su ángulo para grabar siempre en el mismo plano sin importar cómo giremos el dispositivo.

No es tan eficiente ni tan completo como un gimbal, pero es capaz de grabar vídeos muy estables incluso si estamos andando, como ha demostrado el usuario en el vídeo viral.

El vídeo también confirma que el Galaxy S26 FE vendrá con One UI 9 de serie con funciones avanzadas de multitarea como la posibilidad de dividir la pantalla en dos apps y copiar contenido de una a otra.

También se confirma que el nuevo dispositivo usa una batería de 4.900 mAh de capacidad, una pantalla de 6,7 pulgadas capaz de alcanzar los 120 Hz de frecuencia de actualización, además de un procesador Exynos 2500.

Todas estas características ya se habían filtrado, pero es la confirmación de alguien que ya ha podido probar el dispositivo, en lo que parece ser una tienda oficial de Samsung en Malasia.

First irl look at the Samsung Galaxy S26 FE! pic.twitter.com/grrlhJ68Di — Bradley (@VerdeSelvans) August 17, 2026

Un segundo vídeo, esta vez publicado en la red social X, repasa muchas de las mismas características y funciones, destacando la calidad de la pantalla AMOLED además de las funciones basadas en IA como Photo Assist para mejorar nuestras fotografías.

Por último, un habitual de las filtraciones, Roland Quandt, ha publicado dos imágenes en alta resolución del Galaxy S26 FE que revelan dos de los colores en los que estará disponible el dispositivo: gris y verde menta.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 FE Roland Quandt El Androide Libre

También confirma que el Galaxy S26 FE seguirá apostando por las líneas de diseño actuales de Samsung, con un aspecto prácticamente idéntico al Galaxy S26, algo llamativo teniendo en cuenta la esperada diferencia de precio entre ambos dispositivos.

Recordemos que Samsung está pensando seriamente en cambiar el diseño de sus dispositivos en el futuro próximo, posiblemente con los Galaxy S27 o Galaxy Z Fold 9, pero es demasiado pronto para eso.