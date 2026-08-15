Amazon pone en rebaja un invento genial para mejorar la WiFi de nuestra casa y eliminar los puntos muertos de Internet
Este dispositivo de TP-Link solo necesita un enchufe libre para ampliar la cobertura de la red inalámbrica en cualquier hogar.
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Si hemos contratado una nueva línea de fibra óptica puede que estemos decepcionados porque la velocidad y la calidad de la conexión no ha mejorado; pero es muy probable que no sea culpa de la operadora, sino de nuestra casa.
La solución puede estar en un repetidor WiFi como el TP-Link RE330 que está disponible por 27,51 euros en Amazon; se trata de una rebaja del 21% respecto a su precio recomendado y la oferta dura hasta el 22 de agosto o hasta fin de existencias.
Una red inalámbrica WiFi tiene muchos obstáculos en un hogar convencional, empezando por las propias paredes y pilares; como resultado, si hemos instalado el router en un extremo de la casa o si tenemos un piso grande, es muy probable que la conexión sea mala en el otro extremo.
Una posible solución es comprar un repetidor WiFi, que como su nombre indica coge las ondas de nuestro router y las repite para aumentar la cobertura total; este dispositivo no es un router como tal y no funciona por sí solo, pero a cambio es muy barato.
El RE330 de TP-Link es un buen ejemplo de cómo podemos mejorar la red inalámbrica sin gastar demasiado; por menos de 30 euros, no necesitamos nada más que un enchufe libre en una zona que esté en un punto medio entre el router y el resto de la casa.
Una vez conectado, solo tenemos que realizar una configuración en dos pasos para que el repetidor se conecte a nuestro router; también es compatible con EasyMesh, que permite crear redes Mesh que se expanden más allá de la zona del router original, incluso añadiendo más dispositivos a la red.
Contamos con un botón WPS que permite la conexión directa con el router, y a partir de ahí podemos usar la app oficial o una interfaz web para conectarnos al dispositivo y configurarlo como queramos.
Este modelo en concreto es compatible con WiFi de doble banda, tanto de 2,4 GHz como de 5 GHz, con lo que es capaz de alcanzar velocidades máximas teóricas de hasta 300 Mbps o 857 Mbps respectivamente.
Lo mejor es que no tenemos que hacer nada; el enrutador se conectará automáticamente a ambas bandas para obtener la ruta más rápida posible, algo que se indica con dos luces en el dispositivo.
Para el usuario, todo esto es transparente, ya que nuestro smartphone, tablet u ordenador portátil se conectará automáticamente al dispositivo más cercano si cambiamos de habitación. Podemos conectar hasta 32 dispositivos con este aparato.
Además, contamos con un puerto Ethernet que nos permite conectar un ordenador, consola o dispositivo de Smart TV de manera directa por cable, algo más recomendable que conectar por WiFi si queremos la menor latencia posible en videojuegos o streaming de vídeo.