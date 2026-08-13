Xiaomi presenta HyperOS 4: revolución con estética de cristal y mejores animaciones que llegarán a estos móviles

Finalmente Xiaomi ha anunciado el salto a Android 17 con la presentación oficial de HyperOS 4, la nueva versión de su sistema operativo para smartphones que ahora también está mejor adaptada a tablets y smartphones plegables.

La gran novedad se encuentra en la adopción de un estilo de cristal similar al que Apple implementó en iOS, y de hecho, a juzgar por las imágenes y vídeos publicados parece ser de las mejores adaptaciones de ese diseño que hemos visto hasta la fecha.

La diferencia respecto a HyperOS 3 es notable; incluso si el sistema actual ya cuenta con efectos de transparencia, se quedan cortos en comparación con los acabados translúcidos, efectos de profundidad y fluidez en las animaciones de HyperOS 4.

También llama la atención que todo el sistema ha cambiado al nuevo estilo, ofreciendo una experiencia mucho más coherente. Desde el rediseño del centro de control hasta los menús flotantes y el panel de notificaciones, todos los elementos ahora tienen bordes y botones redondeados y capas reflectantes.

Xiaomi llama a este lenguaje de diseño "Life Aesthetics" (estética de vida) y el estilo se llama "Soft Light Glass", con superficies translúcidas y efectos de iluminación que tienen en cuenta el contenido que están tapando.

Esto alcanza también a la pantalla de bloqueo, con un gran reloj de cristal que se integra perfectamente en el fondo y que ahora cuenta con notificaciones apiladas para ganar espacio.

La personalización no sufre por el nuevo estilo, con la capacidad en cualquier momento de cambiar todo tipo de elementos y ver los resultados en tiempo real sin tener que esperar a que el sistema procese los cambios.

La interfaz ha ganado nuevas animaciones y las que estaban han sido mejoradas. El mero hecho de abrir un menú o de cambiar entre pestañas ahora está acompañado de una animación fluida con elementos flotando y cambiando de tamaño en tiempo real.

La pantalla de inicio trae novedades importantes como la capacidad de apilar widgets uno encima de otro, ajustar el tamaño de las carpetas y movimiento de iconos y carpetas que responde mejor a nuestros movimientos.

A esto se le suma el rediseño de las apps preinstaladas. La nueva app del tiempo es un buen ejemplo, con aspectos que recuerdan a la app del tiempo oficial de los móviles Pixel.

Para estos efectos y animaciones, Xiaomi ha creado un nuevo motor de procesamiento gráfico interno optimizado para procesar transiciones de pantalla complejas sin caídas de rendimiento, lo que se traduce en animaciones muy fluidas y sin saltos.

Esto se suma a un trabajo de optimización, con Xiaomi asegurando que el total de instrucciones del sistema se ha visto reducido en un 14,4% respecto a HyperOS 3, por lo que el sistema necesita menos capacidad de procesamiento para tareas básicas como abrir o cambiar entre apps y gestionar la actividad en segundo plano.

La compañía presume de haber obtenido un incremento de velocidad de hasta el 17,5% en multitarea en comparación con versiones previas de HyperOS; y al mismo tiempo, el nuevo sistema de precarga en memoria RAM usa IA para predecir el uso de este recurso. Xiaomi afirma que después de ocho horas de uso, la cantidad de memoria disponible aumenta en un 27,2%.

Esto se nota especialmente en apps como la de Galería, donde un vídeo muestra que HyperOS 4 es capaz de gestionar una gran base de datos de imágenes hasta un 90% más rápido que antes y sin fallos apreciables.

Xiaomi HyperOS 4.



New Gallery Look.

Most important thing is the loading times of Photos, Videos & overall in-app Contents are way faster compared to the Previous Generation. pic.twitter.com/XAGMLv2Lhr — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) August 13, 2026

Xiaomi sigue dando prioridad a su ecosistema con el nuevo Fusion Device Center, un centro de control desde el que controlar nuestros dispositivos Xiaomi conectados como relojes, tablets, ordenadores, electrodomésticos y coches.

Relacionado con esto, ahora si tenemos dos móviles de Xiaomi estos se podrán conectar entre sí y sincronizar llamadas y SMS; por ejemplo, para usar un código de verificación recibido en un móvil en el otro, o para continuar la llamada en nuestro dispositivo del trabajo.

De la misma manera, podemos usar una cámara de un dispositivo Xiaomi en otro, compartir la conectividad disponible (como el 5G), controlar el móvil desde el ordenador o enviar la pantalla del móvil al televisor para que aparezca en modo picture-in-picture.

Móviles con HyperOS 4

HyperOS 4 será lanzado como una actualización primero en China, y la compañía todavía no ha confirmado los planes para el mercado global.

Los primeros dispositivos que recibirán la beta de HyperOS 4 serán los siguientes, aunque hay que tener en cuenta que estas fechas son únicamente para los usuarios chinos:

Primera beta de HyperOS - 14 de agosto

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Segunda beta - 27 agosto

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Redmi K Pad 2

Tercera beta - 17 septiembre