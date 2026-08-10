Samsung prepara un nuevo móvil muy barato pero que sorprendentemente tendrá el nuevo One UI 9 con Android 17

La crisis de componentes que vive el sector ha disparado los precios de los smartphones nuevos, y como resultado, la mayoría de las marcas ha reducido su oferta de móviles baratos. Pero Samsung puede tener la solución.

El nuevo Galaxy A18 ha sido filtrado a través de la app Geekbench que suele ser usada por profesionales y entusiastas para medir la potencia de un nuevo smartphone, y los datos revelan la estrategia que va a seguir la compañía.

En lo que respecta al hardware, el Galaxy A18 no va a sorprender a nadie, con un chip que ya tiene unos años encima y componentes y diseño reciclados de los modelos anteriores; pero la clave es que vendrá de serie con el nuevo Android 17.

Para empezar, el registro en Geekbench, donde aparece con el número de modelo SM-A185G / SM-A185F, revela que el Galaxy A18 estará basado en un procesador MediaTek Helio G99; en otras palabras, es el mismo chip de 6 nm que fue usado en el Galaxy A17 lanzado el año pasado.

Está basado en dos núcleos Cortex-A76 de alto rendimiento a 2,2 GHz acompañados de seis núcleos de alta eficiencia Cortex-A55 a 2,0 GHz y de una GPU Mali-G57.

Este modelo en concreto está configurado con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, aunque cabe la posibilidad de que se ofrezcan otras configuraciones, especialmente en lo que respecta a la capacidad.

Con estos componentes, el dispositivo obtuvo una puntuación de 744 puntos en un núcleo y 2.064 puntos en multinúcleo, que puede parecer bastante baja si estamos acostumbrados a ver las puntuaciones de dispositivos premium pero que está en línea con lo que solemos ver en la gama más baja.

Tiene sentido, ya que los componentes usados por el Galaxy A18 ya tienen varios años encima, con el chip siendo lanzado en el 2022; la configuración de 4 GB de memoria RAM es algo raro hoy en día, pero que lleva siendo usada desde el 2015.

Por lo tanto, la idea de Samsung es que, para la mayoría de los usuarios, un dispositivo barato y poco potente como este es más que suficiente para lo que van a hacer. Donde el Galaxy A18 puede destacar más es en el software.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy A18 Onleaks El Androide Libre

Y es que la filtración ha revelado que el Galaxy A18 viene con la nueva versión de la capa de personalización de Samsung, One UI 9, que está basada en la última versión del sistema operativo, Android 17.

En otras palabras, Samsung probablemente centrará la campaña de marketing en que el Galaxy A18 ofrece una experiencia similar a la de modelos más caros con acceso a muchas de las últimas funciones, a diferencia de sus rivales que siguen usando versiones antiguas de Android.

Ni qué decir tiene que no esperamos que el Galaxy A18 sea capaz de ejecutar todas las novedades de One UI 9, especialmente aquellas relacionadas con la inteligencia artificial; pero al menos disfrutaremos de las novedades en diseño, algunas de las nuevas apps y funciones de seguridad.

En vez de invertir en nuevos componentes y multiplicar el precio del dispositivo, Samsung ha optado por trabajar en adaptar OneUI 9 a hardware antiguo y así ofrecer un producto más atractivo para consumidores que necesiten cambiar de móvil y tengan un presupuesto reducido. De la misma manera, Samsung podría ofrecer muchos años de actualizaciones Android tal y como hizo con el Galaxy A17, que recibirá 6 años de actualizaciones.

Samsung no ha confirmado una fecha de lanzamiento exacta para el Galaxy A18, pero probablemente se producirá entre los meses de septiembre y octubre como modelos anteriores, con versiones 4G y 5G.