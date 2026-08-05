Xiaomi lanzará el móvil más original del año muy pronto: puedes dibujar en la trasera y brilla en la oscuridad

La competencia en la gama media se ha endurecido como nunca, por la subida de los precios de los componentes. Los fabricantes se están viendo obligados a ser más ingeniosos que los demás para atraer a los consumidores, y Xiaomi puede que acabe de ganar esa batalla.

El nuevo Redmi K100 Pro será lanzado en China el próximo 11 de agosto, pero como es lo habitual el fabricante ya ha revelado la mayoría de sus características, incluyendo su función estrella: una trasera que brilla en la oscuridad.

Por supuesto, esto no es exactamente nuevo, ni una tecnología innovadora. Lo interesante es que Xiaomi promete que podremos dibujar en la carcasa trasera usando los dedos, y el dibujo será la parte que brillará cuando apaguemos las luces.

Por ejemplo, podemos escribir un mensaje o una palabra, y cualquiera será capaz de verlo de noche, algo que puede ser sorprendentemente útil además de chulo. También abre la puerta a una mayor capacidad de personalización, al permitirnos dibujar nuestros propios logotipos o personajes.

Xiaomi explica que este "lienzo pintado con luz", como lo llama, es posible gracias a una capa de material luminiscente que ha sido integrada entre la cubierta trasera de cristal y una capa de tinta verde.

Por lo demás, el diseño del Redmi K100 Pro es continuista respecto a los modelos recientes de la marca, con una isla para las cámaras que también aloja el logotipo de Bose, aunque a diferencia de otros modelos aquí no encontraremos un altavoz integrado en la trasera sino que se refiere a la colaboración de la marca para mejorar el sonido del móvil.

Redmi K100 Pro Xiaomi El Androide Libre

El Redmi K100 Pro se presenta como un móvil de gama media centrado en la potencia, y por ello los componentes escogidos tienen gran importancia, empezando por que será el móvil que estrene el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series.

Este es el nuevo procesador de Qualcomm, basado en el mismo chip usado por smartphones de gama alta como el Xiaomi 17 pero con la GPU deshabilitada; tiene los mismos núcleos y la mayoría de los componentes, pero para la parte gráfica se opta por una Adreno 840 de menor potencia.

Por lo tanto, en cuanto a potencia bruta el Redmi K100 Pro no debería alejarse mucho de los mejores móviles del mercado, excepto en lo que respecta a videojuegos y otras aplicaciones que requieran de una GPU potente.

Redmi K100 Pro Xiaomi El Androide Libre

Otro aspecto llamativo es la gigantesca batería de 8.580 mAh, gracias a la tecnología de silicio-carbono que cada vez es más popular en móviles chinos. La carga rápida alcanza los 100 W mientras que la inalámbrica es de 50 W, con carga inversa (es decir, para cargar otros dispositivos) de 27 W.

El Redmi K100 Pro contará con tres cámaras en la trasera, de los que ya se ha confirmado un sensor principal de 200 Mpx con estabilización óptica (OIS). Por último, Xiaomi ha confirmado una pantalla de 6,59 pulgadas.

El lanzamiento en España del Redmi K100 Pro aún no ha sido anunciado para España, y no está claro si llegaría con esa marca o bajo el paraguas de POCO como es lo habitual en los dispositivos más potentes de Redmi.