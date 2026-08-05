Google prepara la mejor alternativa al AirTag de Apple, un localizador para objetos perdidos que ya tiene precio

Ya queda poco para el gran evento de presentación de los Pixel 11; el próximo 12 de agosto veremos los próximos dispositivos de Google, y por increíble que parezca, parece que habrá alguna sorpresa.

Y es que uno de los dispositivos que se presentarán apenas se acaba de filtrar. Se trata del Pixel Tag que como su nombre indica se convertirá en la principal alternativa al AirTag de Apple para localizar objetos perdidos.

En 9to5Google han conseguido la única imagen hasta ahora del dispositivo, que a simple vista se diferencia del modelo de Apple y de otras alternativas en un diseño ovalado poco común en la industria.

Al igual que el AirTag, el Pixel Tag no contará con ningún tipo de método para acoplarlo al objeto que queremos controlar, como una pinza; en vez de eso, necesitaremos comprar una funda para unirlo a la maleta, las llaves o la mascota, aunque también podremos simplemente llevarlo en la cartera. La descripción del producto indica que el Pixel Tag es "compacto, ligero y resistente".

El Pixel Tag estará basado en la plataforma Find My Device, que puede ser usada con la app Localizador en Android; sin embargo, a diferencia de Apple, Google no limitará el uso de este dispositivo y será compatible con móviles de todas las marcas, y no necesitaremos un Pixel necesariamente.

Al igual que otros localizadores, el Pixel Tag cuenta con un altavoz que sonará al pulsar un botón en la app de Localizador y nos permitirá encontrarlo fácilmente; la imagen también muestra la presencia de un piloto luminoso.

El Pixel Tag usará la red de móviles y dispositivos Android creada por Google para mostrar su geolocalización en cualquier parte del mundo en un mapa, algo especialmente útil si se nos ha perdido la maleta durante nuestro viaje.

Lo que no está del todo claro es si el Pixel Tag será compatible con la tecnología UWB, que permite una localización altamente precisa hasta el punto de que nuestro móvil nos puede mostrar exactamente la posición del rastreador.

La misma filtración afirma que el Pixel Tag contará con funciones de privacidad para evitar el rastreo de personas, aunque probablemente se refiere a las que Google y Apple desarrollaron conjuntamente, consistente en un aviso en el móvil cuando aparece un localizador en nuestras cercanías que no está asociado con nuestra cuenta.

Según ha revelado Dealabs, el precio del Pixel Tag será de 34,99 euros, por lo que competirá directamente con el AirTag que tiene un precio de 35 euros para una unidad; es probable que haya descuentos por comprar varias unidades al mismo tiempo.

El lanzamiento del Pixel Tag está previsto para el próximo 12 de agosto, al mismo tiempo que el lanzamiento de los móviles Pixel 11.