Android Auto llega a los barcos en 2027 con un sistema de navegación propio tras haber sido un éxito en los coches

Android Auto ha sido durante años una herramienta pensada para el coche. Ahora ese límite empieza a desdibujarse.

MasterCraft Boat Holdings ha anunciado que sus marcas Crest y Balise incorporarán Android Auto en sus nuevos modelos de pontones, pequeños barcos para uso recreativo. La noticia llega acompañada de un socio inesperado en el sector náutico.

La compañía se ha asociado con Savvy Navvy, una aplicación de navegación pensada específicamente para embarcaciones. El objetivo es ofrecer una experiencia similar a la que cualquier conductor encuentra hoy en su vehículo, pero adaptada al agua.

Savvy Navvy incluye cartas náuticas, rutas inteligentes y visualización del tráfico de otras embarcaciones cercanas. Todo ello se mostrará en tiempo real a través de la pantalla compatible con Android Auto instalada en el barco.

La aplicación también calculará datos habituales en cualquier sistema de navegación, como el tiempo estimado de llegada, la velocidad y la distancia restante. De este modo, quien esté al timón podrá seguir su trayecto con la misma claridad que tendría al volante de un coche.

Uno de los aspectos más prácticos de esta integración es la posibilidad de planificar el trayecto antes de zarpar. El usuario podrá preparar la ruta desde casa y encontrarla lista en cuanto suba a bordo.

Además, los propietarios podrán alternar entre distintas vistas del mapa según sus necesidades. Existen opciones de día, de noche y en modo satélite, pensadas para adaptarse a distintas condiciones de navegación.

La compatibilidad llegará con los modelos Conquest y Caribbean del año 2027, tanto de Crest como de Balise. Estas embarcaciones incorporarán de fábrica pantallas preparadas para Android Auto y también para CarPlay.

Junto al hardware, los compradores recibirán acceso a Savvy Navvy Premium sin coste adicional. Según MasterCraft, se trata de los primeros barcos en ofrecer de fábrica esta combinación de CarPlay y Android Auto con navegación integrada.

Aundroid Auto en un barco Savvy Navvy El Androide Libre

No hace falta comprar una embarcación nueva para beneficiarse de esta tecnología. Savvy Navvy ya está disponible en todo el mundo para Android Auto y CarPlay, y funciona con cualquier pantalla compatible.

Esto incluye pantallas instaladas posteriormente en barcos más antiguos, lo que amplía considerablemente el número de usuarios que podrán aprovechar la aplicación. La navegación asistida deja así de ser un privilegio exclusivo de las embarcaciones más recientes.

El movimiento de MasterCraft refleja una tendencia que ya se ha visto en otros sectores. Los sistemas pensados originalmente para el automóvil van encontrando aplicaciones en ámbitos que, en un principio, parecían alejados de su propósito inicial.

En este caso, la lógica es sencilla. Si Android Auto ya resulta útil para orientarse en carretera, trasladar esa misma comodidad al agua tiene sentido para quienes navegan con frecuencia.

La seguridad también gana protagonismo con este tipo de soluciones. Ver el tráfico de otras embarcaciones y contar con rutas calculadas de forma inteligente puede ayudar a evitar situaciones de riesgo en zonas concurridas.