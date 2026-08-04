Google prepara algo grande con el Pixel 11 Pro: filtran imágenes oficiales con zoom de 120x, Pixel Glow y color negro mate

Queda algo más de una semana para la presentación de la nueva generación de smartphones Pixel; el próximo 12 de agosto es la fecha en la que los Pixel 11 serán oficiales, aunque en la práctica, ya sabemos cómo serán.

La última filtración, publicada por Evan Blass, revela exactamente cómo serán los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, con imágenes oficiales de Google que la compañía usará durante la campaña de marketing a lo largo de las próximas semanas.

Estas imágenes confirman que, aunque el diseño de los nuevos dispositivos es prácticamente idéntico a los actuales Pixel 10, en realidad hay algunas mejoras y cambios notables que pueden afectar notablemente a la experiencia.

Por ejemplo, estas imágenes muestran cómo será Pixel Glow, una nueva luz LED multicolor instalada al lado de los sensores de cámara que cumplirá varias funciones, como por ejemplo, para avisar al usuario de que ha llegado una nueva notificación.

De esta manera, los modelos Pro dicen adiós al sensor de temperatura, que siendo sinceros, no ha sido aprovechado del todo por Google. Aunque no se trata de una pantalla como la que hemos visto en móviles como el Nothing (3), la idea es parecida y tiene mucho potencial.

Imagen filtrada del Google Pixel 11 Pro Evan Blass El Androide Libre

La filtración también revela el que será uno de los puntos fuertes de los modelos Pro, la fotografía con un modo de zoom de 120 aumentos, que supera ampliamente los 100 aumentos que ya eran posibles con el Pixel 10 Pro.

Hay que aclarar que la cámara teleobjetivo del Pixel 11 Pro tendrá un zoom óptico de 5 sólo aumentos; pero gracias a la resolución de 48 Mpx del sensor y a los nuevos algoritmos de IA de Google, la compañía ahora prometerá un zoom increíble como muestra la fotografía de la Luna usada en las imágenes de marketing.

Modo de fotografía de 120 aumentos del Google Pixel 11 Pro Evan Blass El Androide Libre

En el diseño, la principal diferencia respecto al Pixel 10 Pro se encuentra precisamente en el conjunto de cámaras, que ahora está completamente cubierto de cristal en vez de contar con un extremo metálico que alojaba el flash y el sensor de temperatura; eso hará más fácil distinguir entre los modelos.

También tenemos nuevos colores entre los que elegir, siendo el protagonista el nuevo rosa con bordes dorados que llama mucho la atención respecto a otros modelos de la marca y que estará disponible tanto en el modelo Pro como en el Pro XL.

Google Pixel 11 Pro con el nuevo color negro mate Evan Blass El Androide Libre

Otro color que puede sorprender es el nuevo negro mate. En efecto, en vez de optar por el clásico obsidiana de pasadas generaciones, Google ha elegido un tono mate con unos bordes a juego que dan un aspecto más elegante al dispositivo.

Por lo demás, la filtración no revela detalles del hardware de los modelos Pro, aunque las filtraciones hablan de pocas novedades en ese sentido aparte del nuevo procesador Tensor G6 con mejoras en ejecución de IA local.

De hecho, a juzgar por las imágenes de marketing todo indica que Google va a dar más importancia al software, publicitando los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL como que vienen con Gemini Intelligence, que permite que la IA tome el control del móvil para realizar acciones en nombre del usuario, como ejecutar apps o enviar mensajes.