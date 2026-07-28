Nothing estaría preparando la llegada de su primer reloj inteligente para el mes de septiembre, según un rumor

La firma británica Nothing, conocida por sus diseños transparentes y su estética vanguardista, podría dar un salto cualitativo en su catálogo con su primer reloj inteligente.

Según recientes filtraciones, la marca se dispone a presentar su primer smartwatch de gama media-alta este mismo mes de septiembre.

Hasta el momento, la incursión de la compañía fundada por Carl Pei en el mercado de los wearables se había limitado a CMF, su submarca asequible.

Dispositivos como el CMF Watch 3 Pro demostraron que la firma sabe ofrecer prestaciones clave —como pantallas AMOLED, GPS integrado y autonomía para varios días— por debajo de los 80 euros.

Sin embargo, este tipo de productos, basados en sistemas operativos en tiempo real (RTOS), quedan lejos de la experiencia conectada, fluida e interactiva que exige un reloj inteligente de primer nivel.

La llegada de un reloj bajo la marca principal Nothing supondría un claro cambio de rumbo.

Según ha señalado en X (Twitter) el conocido analista Yogesh Brar, este nuevo dispositivo conservará el icónico lenguaje visual transparente que ha caracterizado a los smartphones y auriculares de la firma.

EXCLUSIVE



Nothing is making a smartwatch.



- Design carries typical Nothing DNA



- Launch in September



- Pricing under $300 US



To be released in limited markets



(will share more details soon) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 28, 2026

Además, su precio se situará por debajo de los 300 dólares (unos 275 euros al cambio), posicionándose directamente en una franja mucho más ambiciosa.

Con este coste, el smartwatch de Nothing competiría cara a cara con rivales consolidados como el OnePlus Watch o las opciones de entrada de Samsung.

Este precio sugiere una construcción más robusta, materiales de mayor calidad y un abanico de funciones avanzadas orientadas al seguimiento de la salud y la productividad.

La principal incógnita que rodea a este proyecto es el software. Dar el salto a Wear OS —el sistema operativo de Google— permitiría a Nothing ofrecer un ecosistema rico en aplicaciones, pagos móviles e integración profunda con Android.

Sin embargo, esto implicaría sacrificar la duración de la batería, un peaje importante para muchos usuarios. La alternativa sería apostar por un sistema propio profundamente personalizado, alineado con la estética minimalista y rápida de Nothing OS.

Por el momento, las fuentes señalan que el producto debutará inicialmente de forma restringida en mercados selectos, una táctica habitual en la compañía para medir la respuesta del público y ajustar la producción antes de un despliegue global.

A falta de confirmación oficial, este reloj representa el movimiento lógico para la marca. Tras hacerse un hueco en la telefonía y el audio, conquistar la muñeca del usuario era el paso natural para consolidarse como una alternativa sólida a los gigantes tradicionales de la industria.