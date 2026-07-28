Cuidado si usas Claude: los chats con la IA de Anthropic aparecen en el buscador de Google exponiendo datos

Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic vuelve a estar en el punto de mira. Tras ser pillada rastreando a los usuarios de manera secreta, ahora se ha detectado que las conversaciones con la IA aparecen en la búsqueda de Google, exponiendo conversaciones confidenciales de los usuarios.

Durante el fin de semana, Google indexó brevemente un número indeterminado de conversaciones públicas de Claude, lo que permitió a cualquiera encontrarlas mediante simples búsquedas.

El hallazgo, sacado a la luz por miembros de la comunidad de Reddit tras utilizar operadores de búsqueda dirigidos a las páginas públicas de la herramienta, ha encendido de nuevo las alarmas sobre el tratamiento de la privacidad en este tipo de plataformas.

Entre los datos expuestos que llegaron a estar al alcance de cualquiera mediante simples consultas se han encontrado historiales médicos, documentos internos corporativos, código de software y detalles personales que incluían nombres y teléfonos de menores.

El origen del problema reside en la herramienta para compartir conversaciones y "Artefactos" (los documentos y aplicaciones interactivas integrados en Claude). Esta función permite generar un enlace directo para mostrar la interacción a terceros.

Logo de Claude. Anthropic Omicrono

Sin embargo, aunque la plataforma advierte de que el contenido pasa a ser accesible con dicha URL, muchos usuarios asumieron erróneamente que el acceso quedaría restringido únicamente a quienes recibieran el enlace de forma privada.

En declaraciones al medio TechCrunch, Anthropic defiende que son los propios usuarios quienes tienen el control de hacer públicas sus interacciones.

Amie Rotherham, portavoz de la compañía, aseguró que no proporcionan directorios ni mapas del sitio a los buscadores y aclaró que las conversaciones compartidas en privado no se indexan a menos que alguien publique el enlace en una web pública accesible para los rastreadores.

Por su parte, desde Google, su portavoz Ned Adriance recordó que los motores de búsqueda se limitan a indexar lo que los propietarios de los sitios web hacen público y que la empresa ofrece controles específicos para bloquear el rastreo si así se desea.

Aunque para el lunes por la tarde los resultados ya habían sido retirados del índice de Google, ninguna de las dos tecnológicas ha especificado la vía exacta utilizada para resolver el incidente.

No es un evento aislado: el pasado año ya se reportó una situación similar con cientos de chats expuestos brevemente en buscadores, afectando también a plataformas de la competencia.

Para aquellos usuarios preocupados por su huella digital, Anthropic recuerda que es posible revisar y gestionar los enlaces generados anteriormente acudiendo a la sección de 'Privacidad' dentro del menú de 'Configuración' de Claude, bajo la pestaña de 'Chats compartidos'.