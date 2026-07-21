X (Twitter) cambia para siempre en Android: la red social de Elon Musk reconstruye su app desde cero con importantes mejoras

El icono de X en un móvil. X El Androide Libre

X (Twitter), red social de Elon Musk, suele sorprender a sus usuarios con la incorporación constante de nuevas funciones, como la reciente posibilidad de consultar las acciones y cotizaciones de las empresas directamente en la plataforma e incluso comentarlas.

Sin embargo, la mayor novedad acaba de llegar en el apartado técnico para el sistema operativo de Google. Tras casi un año de desarrollo, X ha rediseñado por completo su aplicación para Android desde cero.

Según ha confirmado la cuenta oficial de Ingeniería de la compañía en X, esta actualización no se limita a un simple parche de corrección, sino a una reconstrucción integral de su base técnica.

Este profundo rediseño busca ofrecer una navegación mucho más fluida en cada interacción, mejorando drásticamente los tiempos de carga, el desplazamiento por la pantalla y la gestión del contenido.

"Hemos reconstruido completamente la aplicación X para Android desde cero. Es más rápida, más fluida y más confiable que la versión anterior en todos los sentidos", ha señalado la cuenta de Ingeniería en su post.

"Modernizamos la base para que todo simplemente se sienta mejor: el desplazamiento, la carga, las notificaciones, lo que se te ocurra", ha concluido.

Por su parte, Nikita Bier, jefe de producto de la plataforma, ha calificado este proyecto como uno de los esfuerzos de ingeniería más grandes en la historia de la empresa.

Today we're announcing the completion of one of the largest engineering projects in the company's history:



We rebuilt the X Android app from scratch



It's faster, smoother and more reliable. But most of all: it will enable us to build new features at lightning speed. pic.twitter.com/N6X2X5CEft — Nikita Bier (@nikitabier) July 20, 2026

El directivo ha asegurado que este nuevo cliente es notablemente más veloz y fiable, sentando una estructura técnica sólida que permitirá implementar mejoras inéditas con mayor agilidad.

Este avance pretende equiparar la experiencia en Android con la versión de iOS y se suma a otros lanzamientos recientes dentro del ecosistema de la marca.

Antes de esta esperada actualización, utilizar la red social en un teléfono Android se había convertido en un desafío repleto de errores.

Uno de los fallos más molestos impedía abrir enlaces a publicaciones desde aplicaciones externas como WhatsApp, dejando la pantalla completamente colgada o redirigiendo de forma absurda al muro principal.

A esto se sumaban, entre otros, unas notificaciones fantasma que nunca llegaban al dispositivo móvil, pero que sí se mostraban al acceder a la versión web.

Aunque la promesa de entregar una aplicación a la altura al fin es una realidad disponible en la Play Store, la empresa reconoce que todavía quedan detalles por pulir.

El rendimiento general en dispositivos móviles más antiguos aún no alcanza la fluidez óptima requerida.

Asimismo, esta renovada versión tampoco tiene acceso habilitado por el momento a los Espacios, la conocida herramienta orientada a mantener conversaciones de audio en directo con otros usuarios.